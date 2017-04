Mascherano: "No hay nada que reprocharse, el equipo lo dio todo"

El argentino Javier Mascherano, defensa del Barcelona, declaró este sábado, tras la derrota ante el Málaga, que "no hay nada que reprocharse", porque su equipo "lo dio todo hasta el último minuto", y lamentó el 1-0 "en la única vez en la primera parte" que llegó su rival y cuando el duelo estaba "controlado".

"Está claro que (el título de Liga) no sólo pasa por ganar en el Bernabéu, sino dependerá de que también el Madrid se deje puntos. Son cosas que pasan. Hoy, más allá de todo, no hay nada que reprocharse. El equipo lo dio todo hasta el último minuto, con errores, con aciertos, pero lo hemos dado hasta el último minuto", valoró el futbolista en declaraciones a 'Movistar Partidazo'.

"En un partido que lo teníamos controlado, nos llegan por única vez en la primera parte, nos meten un gol y se hace todo cuesta arriba, con la dificultad que tiene atacar a un equipo replegado. No contamos quizá con la frescura que tuvimos el otro día para poder tener la posesión y moverlos rápido", continuó el futbolista.

"Tuvimos nuestras ocasiones como para poder empatar, no lo pudimos hacer y estaba claro que de contra nos podían marcar de nuevo", añadió Mascherano, que remarcó que "son días que a veces cuesta" y matizó: "Cuando digo frescura no digo en cuanto a lo físico, sino en la finura que tienes con el balón. No la tuvimos".