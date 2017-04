4-2. El Sevilla se redime ante Dépor que sigue cerca del abismo

El Sevilla se redimió al ganar 4-2 al Deportivo y romper una racha de cinco partidos de Liga sin ganar en la que se vio superado en la tercera plaza por el Atlético, del que ahora se coloca a un solo punto, mientras que los coruñeses sumaron su cuarta jornada sin vencer y siguen cerca del abismo.

Sevilla (España), 8 abr (EFE).- El Sevilla se redimió al ganar 4-2 al Deportivo y romper una racha de cinco partidos de Liga sin ganar en la que se vio superado en la tercera plaza por el Atlético, del que ahora se coloca a un solo punto, mientras que los coruñeses sumaron su cuarta jornada sin vencer y siguen cerca del abismo.

El Sevilla cimentó su triunfo en una primera mitad loca y en la que hubo cinco goles, al adelantarse muy pronto los andaluces con un gol de Jovetic, igualar al instante Kakuta y a continuación el local Sarabia, lo que dio paso a otro empate con el segundo del exsevillista Kakuta y al 3-2 de Correa, hasta que ya cerca del final llegó el 4-2 definitivo de Ben Yedder.

Ambos estaban obligados a vencer por objetivos dispares: el Sevilla, tras seis partidos sin ganar -5 de Liga y el de su eliminación de la Liga de Campeones'-, para acortar su distancia con el Atlético en pos de un puesto de 'Champions'; y el Deportivo, con dos derrotas y un empate en tres jornadas, para huir del peligro.

Sin los franceses Adil Rami y Samir Nasri -en muy mal momento desde hace bastantes semanas-, por lesión, ni el sancionado Vitolo, el técnico argentino del Sevilla, Jorge Sampaoli, cambió a una zaga de cuatro y pobló el medio campo con N'Zonzi, Sarabia, Kranevitter y Franco Vázquez, que volvía al once, con Correa y Jovetic arriba.

En el Dépor, Pepe Mel, ex del Betis, no contó por lesión con Carles Gil, Pedro Mosquera y Fernando Navarro, pero recuperó tras su sanción a Joselu, al que acompañaron en el ataque el colombiano Marlos Moreno, el turco Emre Çolak y el galo Gael Kakuta, que no triunfó como sevillista.

El choque comenzó con mucho ritmo e incluso con un fútbol loco e intrépido, lo que se comprobó cuando sólo se llevaban 55 segundos y, en la primera jugada, los andaluces abrieron el marcador al remachar Stevan Jovetic en el área chica un pase atrás de Steven N'Zonzi.

Esto, sin embargo, no varió el planteamiento ni la intensidad de ninguno de los dos, pues en un abrir y cerrar de ojos empató Kakuta, en el minuto 4, con un tiro cruzado tras un error de Nico Pareja.

Este arranque alocado del partido, lejos de serenar el juego de ambos, lo revolucionó aún más. Así, siguió el intercambio de golpes hasta que el argentino 'Tucu' Correa, muy rápido arriba, se internó por la izquierda, cedió a Escudero y, tras desviar su centro el argentino Germán Lux, Sarabia recogió el rechace e hizo el 2-1.

En sólo 9 minutos, tres goles, lo que daba una idea del fútbol ofensivo y directo de los contendientes. Cumplido el cuarto de hora, el equipo de Jorge Sampaoli, que ofreció una imagen muy distinta y más ambición y claridad que en otras jornadas, pudo ampliar su renta, pero Franco Vázquez mandó alto un pase de un entonado Jovetic.

El duelo continuó abierto y con alternativas constantes. El que no perdonó, a los 25 minutos, fue el Deportivo al marcar su segundo gol el exsevillista Kakuta, que hizo un buen partido y con el 2-2, al transformar magistramente una falta, se desquitó de su fracaso durante su corta etapa en el club hispalense.

Con todo, el Sevilla mostró más intensidad y profundidad que los coruñeses, que siempre fueron a remolque, y sobre la media hora Correa desniveló de nuevo la balanza al lograr el 3-2 de cabeza, al rematar una falta sacada desde la izquierda por Sarabia.

De ahí al descanso, los locales rozaron el cuarto, pero Vázquez tiró al palo y Jovetic, con todo a favor, mandó fuera el rechace.

Tras este festival más de goles que de buen juego, en la segunda mitad el choque se serenó. Los andaluces controlaron más y, aunque fueron los que más atacaron, tomaron precauciones ante un conjunto blanquiazul -hoy de negro- que buscó la igualada, pero sin éxito.

El Dépor reclamó dos penaltis que el árbitro no concedió: al final del primer tiempo, por una posible mano de Franco Vázquez en el área; y ya en el segundo, en el 64, por una entrada de Mercado a Ola John, que había entrado por Marlos para reforzar el ataque deportivista, al igual que el rumano Florin Andone por Colak.

Los locales pudieron cerrar antes el partido al crear numerosas ocasiones, como una de Jovetic, otra de Escudero, un doble remate de Iborra o, la más clara, una del recién salido Ben Yedder, solo ante Lux, pero se topó siempre con un inspirado meta argentino.

Esto llevó el nerviosismo al Sevilla, hasta que el galo Ben Yedder marcó el 4-2 a dos del final y amarró un valioso triunfo.

- Ficha técnica:

4 - Sevilla: Sergio Rico; Mariano, Nico Pareja, Mercado, Escudero; N'Zonzi (Iborra, m.73), Kranevitter; Sarabia, Franco Vázquez (Lenglet, m.76), Correa (Ben Yedder, m.65); y Jovetic.

2 - Deportivo: Lux; Juanfran (Laure, m.12), Arribas, Sidnei, Luisinho; Guilherme, Borges; Marlos Moreno (Ola John, m.58), Colak (Andone, m.72), Kakuta; y Joselu.

Goles: 1-0, M.1: Jovetic. 1-1, M.4: Kakuta. 2-1, M.9: Sarabia. 2-2, M.25: Kakuta. 3-2, M.32: Correa. 4-2, M.88: Ben Yedder.

Árbitro: Santiago Jaime Latre (Comité Aragonés). Amonestó a los locales Escudero (m.27), Kranevitter (m.45) y Jovetic (m.67), y a los visitantes Luisinho (m.26), Arribas (m.60) y Joselu (m.87).

Incidencias: Partido de la 31ª jornada de LaLiga Santander, disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán ante 33.022 espectadores, con una nutrida presencia de coruñeses. Césped en perfecto estado.