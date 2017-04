Keylor: "Si no me viera en el Real Madrid, me hubiera ido"

Keylor Navas, portero internacional costarricense del Real Madrid, aseguró que por su cabeza solo pasa seguir en el club blanco y dijo que si no fuese así ya se "hubiera ido".

"Si no me viera aquí me hubiera ido. Cuando uno tiene la mentalidad de no verse en cosas positivas es mejor no estar. Quiero estar aquí muchos años", dijo en el canal televisivo del club.

Pese a que Keylor realizó uno de sus mejores partidos de la temporada en el derbi ante el Atlético de Madrid, no pudo dejar su portería a cero.

"Empatamos el partido, queríamos llevarnos los tres puntos pero no ha podido ser. Tenemos más ganas aún de ganar la Liga", aseguró . "Contra los equipos grandes hay que hacer grandes partidos para ganar, hoy lo hemos hecho pero no hemos cerrado el partido", lamentó.

Y repartió culpas en el gol encajado. "Lo más importante son los tres puntos. Dejar la portería a cero es responsabilidad de todos, ojalá lo pudiésemos hacer pero lo importante son los puntos. Yo estoy tranquilo, intentando entrenar para rendir al máximo. Las criticas no me afectan".