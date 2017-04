Ramos defiende la continuidad de Zidane: "Es el más idóneo"

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, defendió la continuidad de Zinedine Zidane pase lo que pase en el final de temporada y pidió que se deje de "especular" con una situación que inició el propio técnico francés, para centrarse en lo deportivo en un momento clave de la temporada.

"Zidane es el más idóneo para opinar de su futuro, yo puedo hablar del presente y la realidad es que el equipo está muy contento con el manejo del barco y del vestuario, que no es poco. Luego el fútbol y los resultados deciden. Se verá lo que pasa, a mi personalmente me gusta la gestión de entrenador que hace, como maneja el vestuario y me gusta él", aseguró en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

Ramos ejerció de capitán para pedir que el futuro de Zidane no condicione nada en los partidos decisivos que está jugando el Real Madrid en abril, claves en su pelea por LaLiga Santander y la Liga de Campeones.

"Por números, presencia o manejo del vestuario, Zizou es alguien que me gusta. Lo admiraba como jugador y ahora como entrenador. Dejemos de especular a día de hoy con el futuro del entrenador y centrémonos más en los partidos. Llevo todo el año preparándome para estar bien ahora, que está la carne en el asador y nos jugamos todo", sentenció.