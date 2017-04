El caballo irlandés One for Arthur, montado por el joven jockey Derek Fox, dio la sorpresa este sábado en el hipódromo de Aintree y se proclamó campeón del Grand National, la carrera hípica más importante del mundo.

One for Arthur, que no partía entre los favoritos para las casas de apuestas británicas (16/1), superó en la línea de llegada a Cause Of Causes (16/1), Saint Are (25/1), Blaklion (14/1) y Gas Line Boy (50/1).