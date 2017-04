Contador: "Lo bueno se hace esperar, salgo motivado del País Vasco"

Alberto Contador (Trek), segundo en la Vuelta al País Vasco, dijo sentirse contento por su posición en el podio y aseguró tras dar por finalizado el primer bloque de la temporada que "lo bueno se hace esperar" y que sale "con una motivación extra".

"En esta Vuelta me ha pasado de todo, he tenido dos caídas, varios pinchazos, cambios de bicicleta por problemas mecánicos. Parece que esta carrera no era para mi, pero estoy contento con el rendimiento y el segundo puesto", señaló en meta el ciclista madrileño.

A pesar de que la victoria se le escapó por 17 segundos, Contador finalizó la carrera con buenas sensaciones y contento con su rendimiento. Ante el futuro, optimismo.

"Lo bueno se hace esperar y esta carrera será una motivación extra", dijo.

Sobre la contrarreloj, Contador se refirió a problemas que afectaron a su rendimiento. A los dolores físicos, se unieron los contratiempos técnicos.

"No ha podido ser. Tuve problemas con la radio y he ido sin referencias, iba perdido y eso ha complicado las cosas. A pesar de haber hecho una buena contrarreloj creo que no he podido exprimirme al máximo por el desconocimiento del tiempo de los demás", explicó.

El ciclista madrileño se refirió a que marchó "con los codos doloridos y eso me ha impedido una acople perfecto en la bicicleta, por lo que he perdido en aerodinámica".