Vettel: "Pude haber sido más rápido, pero estoy satisfecho"

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que arrancará segundo este domingo en el Gran Premio de China, el segundo del Mundial de Fórmula Uno, explicó que en la calificación pudo "haber sido más rápido", pero que está "satisfecho" con su actuación.

Vettel, de 29 años y cuádruple campeón del mundo (con Red Bull, entre 2010 y 2013), lidera el Mundial 2017 después de haber ganado la primera carrera, en Melburne (Australia), donde logró su cuadragésima cuarta victoria en Fórmula Uno.

"Me he divertido mucho y creo que he podido ser algo más rápido, incluso", explicó Vettel, 146 milésimas más 'lento' en su mejor vuelta que el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que evitó de esta forma la que hubiera sido la 'pole' 47 del alemán en F1.

"Tuve un poco de miedo a la hora de frenar en la última vuelta, pero estoy satisfecho. La carrera es mañana", explicó Vettel este sábado en Shanghái.