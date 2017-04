Sainz: "La ventaja que tengo es que me da igual que llueva o que no llueva"

El piloto español Carlos Sainz se mostró hoy confiado en sus posibilidades en el Gran Premio de China y aseguró que no le importa que llueva o no en la carrera del domingo, en la que saldrá en la sexta fila tras haber quedado en undécimo lugar.

"No, no rezo porque llueva. La ventaja que tengo es que me da igual que llueva o que no llueva. Me levantaré mañana por la mañana, abriré la ventana y si llueve perfecto, y si no pues también", dijo el piloto en un encuentro con medios de comunicación.

Sainz (Toro Rosso), que quedó eliminado en la segunda ronda (Q2) de la calificación, con un tiempo de un minuto, 34 segundos y 150 milésimas, lamentó que no haya habido más tiempo de entrenamientos libres porque estos habrían ayudado "a tener más datos" para corregir detalles de su coche.

"Son detalles que buscas pulir para una vuelta de clasificación que esta vez no hemos podido pulir, y aun así yo creo que en carrera no vas tan al límite como en calificación. Por lo tanto, no debería ser un gran problema", apuntó.

Sainz habló sobre los nuevos neumáticos que se están utilizando. "En las vueltas que he dado en los libres me ha sorprendido la poca degradación que hay este año, y a partir de ahí las carreras pueden ser a una o dos paradas como muchísimo. Y si llueve se pueden convertir en unas cuantas más", explicó.

El madrileño también habló sobre el gasto de combustible. "El tema del consumo sigue estando ahí. Ojalá me digan que tenemos que seguir guardando gasolina. Australia fue un verdadero coñazo, el hecho de tener que seguir guardando gasolina y demás. Pero si llueve seguro que no", comentó.

En cuanto al motor, Sainz explicó: "Está teniendo un rendimiento decente. Estamos en una posición mucho mejor con respecto al año pasado, pero no estamos al nivel ni mucho menos de Mercedes ni de Ferrari. Por lo tanto, hay trabajo que hacer ahí. Tenemos que estar trabajando a tope para llegar pronto con un 'upgrade' y compensar parte del déficit que tenemos".

Dos puestos detrás de Sainz saldrá Fernando Alonso (McLaren), para quien el piloto español tuvo palabras de ánimo. "Fernando seguro que está haciendo vueltas buenas y McLaren también estará avanzando hacia adelante. Lo raro es que no estén delante nuestra", dijo.

Sainz está convencido de que "a partir de Barcelona pasarán a estar al nivel que debería estar un equipo como McLaren" y que después de este "inicio desesperante"ésta no será "la tónica".