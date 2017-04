[Video] Estudiante propone a Emma Stone ser su pareja en baile de graduación

Con ayuda de 20 compañeros y su profesor de cine, Jacob Staudenmaier, un estudiante de 17 años, realizó un video al ritmo de “Another Day of Sun”, una de las canciones que hacen parte del soundtrack del premiado musical “La La Land”.

El joven originario de Phoenix, Arizona le pidió en el video a Stone, actriz ganadora del Óscar, ser su pareja para el baile de graduación. El video se desarrolla en una avenida, tal y como ocurre en la cinta.

Con una amplia difusión en redes sociales y en algunos portales de entretenimiento en Estados Unidos, la actriz respondió con una carta a Jacob:

“Jacob, gracias por hacer la proposición más increíble que he recibido nunca. No soy capaz de expresar el gran honor que supone y lo mucho que me has hecho sonreír a lo largo del maravilloso video. Estoy trabajando en Londres, pero espero que vivas el mejor momento en el baile de graduación, y me siento agradecida de que pensaras en mí. Muchas Gracias.

P.D: Veo en ti rasgos de Gosling. Con cariño, Emma".

A pesar de la respuesta de Stone, Jacob quedó satisfecho. El video en cuestión ya suma más de 300.000 vistos en YouTube.