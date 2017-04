Mujer lleva hospitalizada 17 días esperando una autorización de Cafesalud

Priscila Sáenz tiene un cáncer de útero que, al parecer, le hizo metástasis. No se ha podido confirmar porque lleva 17 días esperando a que Cafesalud le apruebe una biopsia que necesita con urgencia.

Pero no es lo único que la adolece. Priscila también presenta un “síndrome de dificultad respiratoria, una embolia pulmonar, una trombosis venosa de la yugular interna izquierda y una trombosis venosa de miembro superior izquierdo”.

“Inicialmente llegó por una trombosis a urgencias. Pero le dijeron que no era una urgencia, y que se fuera para la casa y que tomara acetaminofén. Entonces la llevé por particular a la Cruz Roja, le hicieron los exámenes y le confirmaron la gravedad de la trombosis interna. Regresamos a la clínica y la dejaron hospitalizada”, cuenta su hija Sonia Zepa.

Allá, en la Clínica Esimed Llanos de Villavicencio, le dijeron que aparte de la trombosis, el cáncer de útero –del que creía haberse recuperado el pasado mes de enero- le había hecho metástasis. El problema es que no le han podido hacer la biopsia para confirmar.

“Ya se han mandado derechos de petición, ya me llamó la Superintendencia de Salud, pero la verdad es que no hay solución. De Cafesalud también me llaman y me preguntan que si a mi mamá ya le dieron de alta. ¡Pero cómo le van a dar de alta si está grave! (…) Nadie hace nada. Y se tiran la pelota”, cuenta Sonia.

Priscila, de 54 años, se encuentra acostada en la cama de la clínica, adolorida, sin poder respirar bien y con la incertidumbre del cáncer. Necesita que la trasladen a una clínica de cuarto nivel en Bogotá o, por lo menos, que le autoricen la biopsia, así sabrían qué tan grave es la situación y cómo proceder.

Cafesalud, mientras tanto, se encuentra revisando el caso y los tratamientos que necesita esta mujer.