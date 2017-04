Los ‘perros’ de la tragedia en Mocoa

Ladran desesperadamente. Están amarrados y supervisados por veterinarios de la Policía que los recogieron en San Miguel y en otros 16 barrios afectados de Mocoa como consecuencia de la avalancha.

Los recogieron en las calles, desolados, buscando a sus dueños que se los ‘tragó el barro.Los tienen concentrados detrás de un polideportivo, en un parqueadero de la Policía, donde la institución adoptó un lugar estratégico para perros.

Es una clínica artesanal. De un lado, la sala médica. Hay camilla, suero, una repisa con decenas de medicamentos para caninos que universidades del Huila, del Valle, de Putumayo y Caquetá han obsequiado. Patrulleros cuidan las medicinas, mientras los veterinarios adelantan los procedimientos.

Francisco Arguello / Caracol Radio

Hay perros con traumas, con deficiencias para caminar, animales con hongos y unos pocos con costras de barro que ni siquiera el baño se las ha expulsado.

La capitán Catalina Riasco, jefe de Guía Canino de la Policía, reporta 250 perros y 30 gatos en custodia después de la avalancha. De momento- según la oficial – no los pueden entregar en adopción. “Esperaremos quince días para ver si aparecen sus dueños. No podemos cederlos hasta que no pasen dos semanas”, expresa la mujer delante de decenas de bultos de comida canina que le han regalado para atender a estos caninos.

Aunque los perros no irán ya a nuevos dueños, los interesados han plasmado sus nombres, con direcciones y teléfonos celulares para que los tengan en cuenta al momento de entregar las mascotas.

De Medellín, una fundación envío gran cantidad de comida, además de guacales para movilizar algunas de las mascotas a la capital de Antioquia.Hay perros aparentemente felices. Otro amargados e incómodos. “Es normal, son animales que están en otro habitad, en un lugar que no es de ellos, tienen temores ante los ruidos. Son sobrevivientes de la avalancha”, expresa Dayana, voluntaria que ayuda a cuidar a los felinos.

Francisco Arguello / Caracol Radio

Los animales ingresan a la sala médica, pasan por observación y seguidamente al albergue, unas carpas donde ladran cuando llega demasiada gente.

La Policía sigue en la búsqueda de perros y gatos a orillas de las zonas devastadas. El número- cree la Policía- podría aumentar.