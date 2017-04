Médicos y enfermeros del Hospital de Mocoa están sin sueldo desde hace cinco meses

Es una noticia poco alentadora para el escenario trágico de Mocoa, Putumayo: 504 de sus empleados, entre médicos generales, especialistas y enfermeras del Hospital José María Hernández están sin sueldo desde enero de 2017.

La cartera morosa en salarios a los empleados, según conoció Caracol Radio, alcanza los $3.500 millones, lo que ha llevado a los profesionales de la salud a vender sus cuentas a personas externas que les adelantan parte de sus sueldos económicos, pero les cobran 150 y hasta $200.000.

“Yo me gano $900.000, de salud y pensión pago $150.000 y como no me pagan hace cinco meses y necesito plata, vendo mi cuenta. Me quitan otros $150.000 y el comprador, cuando paguen en el Hospital, recibe la plata completa”, cuenta en voz baja una enfermera que pide omitir su identidad. Su historia la confirman otros empleados que no ponen en duda la crisis de la institución de salud.

“El día de la avalancha nos tocó trabajar a todos, lo hicimos con amor, con cariño, con compromiso, pero no hay moral. No nos pagan desde enero de este año. No tenemos ni para venir a trabajar”, explica.

El gerente del Hospital Heraldo Muñoz, le respondió a Caracol Radio que las deudas de 3500 millones en sueldos es real, que recibió la gerencia del centro asistencial desde julio de 2016 en una crisis total y ad portas de ser intervenida y liquidada porque había un amenaza de embargo de $10.000 millones y que varias EPS le dejaron millonarias deudas porque liquidaron y hoy la cartera está embolatada.

No obstante, dijo que adelanta gestiones con el Fosyga, con el Ministerio de Salud y otras entidades del Estado para conseguir los recursos económicos con los que empezará a pagar parte de los salarios. “Me comprometo a pagar en los próximos días", dijo.

Y es que Muñoz tiene claro que, por la tragedia que pasa Mocoa, los profesionales deben estar pagos o agravaría más la situación en caso de una nueva emergencia.