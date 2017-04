El ataque de EE.UU. no desatará una guerra en medio oriente: Analista israelí

Como experta en temas de seguridad y ex integrante de los servicios de inteligencia en Israel, señala que, por ahora, el enfrentamiento solo será verbal y que el mensaje de Estados Unidos es claro, en cuanto a que quiere recuperar su posición dominante en medio oriente.

“Por el momento, no veo en el futuro próximo ningún tipo de respuesta militar de parte de Rusia o Irán, vamos a ver batalla de palabras entre líderes mundiales (…) Desde Israel, estamos en alerta pero no vemos que la confrontación vaya a llegar a nuestro país o que vaya a haber una retaliación contra Israel por el ataque de Estados Unidos”, añadió.

Desde Jerusalén, en diálogo con Caracol Radio, explicó que la posibilidad de un conflicto internacional o guerra mundial, como se ha manifestado por diferentes analistas alrededor del mundo, es poco probable dado que el presidente Trump hizo este ataque sin consultar al Congreso y, por otro lado, ni a Rusia ni a Irán les conviene iniciar un nuevo conflicto.

“Como analista no veo un conflicto largo, fue un fogonazo de Estados unidos que Trump dio sin apoyo del Congreso y si quiere una guerra deberá pasarlo por su congreso, entonces, por el momento, lo vemos como un ataque de una vez (…) El mensaje fue bastante claro (…) EE.UU. tomará su lugar predominante en medio oriente, tiene el apoyo de Arabia Saudita, Turquía, toda Europa(…) No veo a Rusia o Irán interesados en una guerra larga, no les conviene”, concluyó.

Dijo que la comunidad internacional tampoco puede intervenir de manera directa en el conflicto dadas las posiciones de poder de Rusia y EE.UU. en el Consejo de Seguridad.