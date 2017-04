Videgaray dice que mida lo que mida el muro, México no ayudará a construirlo

El canciller de México, Luis Videgaray, aseguró hoy que el muro que el presidente estadounidense, Donald Trump, quiere construir en la frontera común "no es un tema de la relación bilateral" y que su país "no colaborará en manera alguna" a construirlo, independientemente de sus dimensiones.

Videgaray reaccionó así a las palabras del secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., John Kelly, quien este miércoles reconoció que es "improbable" que el Gobierno de Trump llegue a construir "una barrera física" que vaya de costa a costa y cubra toda la frontera entre Estados Unidos y México.

"México no colaborará en manera alguna para la construcción de un posible muro, ya sea si este muro mide una milla, o si mide dos mil millas, si está hecho de ladrillos o si está hecho de rejas, este es un asunto que no es parte de la relación bilateral y mucho menos puede ser materia de colaboración bilateral", zanjó Videgaray.

El canciller se reunió hoy con Kelly en Washington y, aunque ambos hablaron sobre muchos temas relacionados con la migración, Videgaray aseguró que no conversaron sobre el muro o la forma de costearlo, porque "no es un tema de la relación bilateral, no es y no debe ser".

"El Gobierno de México consideramos que la construcción de un muro en la frontera es un gesto no amistoso, pero al final de cuentas sería una decisión de un país soberano decidir cómo protege sus fronteras, pero no es un tema de la relación bilateral", dijo Videgaray en una conferencia de prensa después de la reunión.

Durante una audiencia este miércoles en el Comité de Seguridad Nacional del Senado de EE.UU., Kelly reconoció que es irrealizable construir un muro de cemento a lo largo de los más de 3.000 kilómetros de frontera con México.

"Estamos mirando en todo tipo de variaciones. Yo iré a él (Trump) y le diré: aquí tiene sentido un muro; aquí, vallado de alta tecnología; aquí es mejor tecnología (de vigilancia)", indicó Kelly, quien no descartó que en algunas partes no haya muro alguno y la seguridad dependa de un refuerzo de medidas de vigilancia.

Videgaray también reiteró en el encuentro con Kelly su "rechazo" a la política que evalúa el Departamento de Seguridad Nacional para expulsar a México a los inmigrantes indocumentados "de otras nacionalidades" para que tramiten sus peticiones de asilo desde territorio mexicano.

Asimismo, expresó su "preocupación" sobre la posibilidad de que "se separe a las familias" que migran a los Estados Unidos.

Hace un mes, Videgaray viajó a Washington para expresar a la Casa Blanca su "grave preocupación" por la posible adopción en EE.UU. de una política para separar de sus familias a los niños que crucen irregularmente la frontera sur del país y sean detenidos por la patrulla fronteriza.

Kelly se alejó esta semana de esa posibilidad, al asegurar durante una audiencia en el Senado que ha transmitido la orden "verbal" de que no se separe a las familias con la excepción de casos en los que la madre o padre puedan ser una peligro para el menor.