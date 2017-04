En una hora se agotaron las entradas de Maroon 5 y Red Hot Chili Peppers para Rock in Río

Las entradas para asistir a la presentación de Maroon 5, prevista para el 16 de septiembre se acabaron en 55 minutos, anunciaron los promotores de Rock in Río en redes sociales. Para ese mismo día también ofrecerán sus conciertos Fergie, Shawn Mendes y Skank.

Sin embargo, este no fue el único caso, ya que el 24 de septiembre, tocará Red Hot Chili Peppers, The Offspring, 30 Seconds to Mars y Capital Inicial, y la situación fue exactamente igual que con Maroon 5.

Para la cita están confirmadas otras estrellas como Lady Gaga, Bon Jovi, Justin Timberlake, Alicia Keys y Aerosmith, entre otras atracciones musicales.



La de 2017 será la décimo séptima edición del festival y la séptima en Río de Janeiro, en donde el evento nació en 1985, antes de comenzar a turnarse con ciudades como Madrid (tres ediciones), Lisboa (seis) y Las Vegas (una).