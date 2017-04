Kylie Jenner podría protagonizar su propio reality

Con tan solo 19 años, la gurú del maquillaje Kylie Jenner podría ser el próximo miembro de su famoso clan familiar en conseguir su propio reality en solitario -titulado probablemente 'Life of Kylie'- en el canal E!, el mismo en que se emite el archiconocido programa 'Keeping Up with the Kardashians'.

El espacio televisivo se centraría en la faceta como empresaria de la hermana pequeña de Kim Kardashian y en su noviazgo con el rapero Tyga. Aunque la pareja haya roto su relación ya en numerosas ocasiones -se cree que actualmente se han tomando "un descanso"-, si consigue reconciliarse, sus continuas idas y venidas podrían ser uno de los temas recurrentes en los episodios.

"Suelen tomarse pequeños descansos todo el tiempo y luego vuelven a estar juntos. Es bastante probable que vuelvan a solucionar las cosas", explicaba recientemente una fuente cercana a la pareja a la revista People.

El programa empezaría a grabarse tan pronto como Kylie llegue a un acuerdo acerca de las condiciones del rodaje y demás detalles con los productores y el canal E! dé luz verde al proyecto. Teniendo en cuenta que ahora mismo Kylie es una de las componentes del mediático clan Kardashian-Jenner que más interés suscita, tanto por su fuerte presencia en redes sociales como por su marca de cosméticos, que agota las existencias de cada nuevo producto que lanza en cuestión de horas, no resultaría sorprendente que un programa acerca de su vida diaria obtuviera el mismo éxito -o incluso más- que el resto de 'spin-offs' que han protagonizado sus hermanos, como 'Rob & Chyna', 'Kourtney and Kim Take New York' o 'Kourtney and Khloé Take The Hamptons'.