Pau Donés: "Queremos hacernos un hueco en el circuito estadounidense"

Austin (EE.UU.), 6 abr (EFE).- El cantante Pau Donés, líder del grupo español Jarabe de Palo, aseguró hoy que la banda de rock latino está buscando "hacerse un hueco" en el circuito musical de Estados Unidos, el país dónde empezaron su gira "50 Palos" el pasado 1 de abril.

"Queremos hacernos un sitio en el circuito estadounidense, venir aquí, hacer treinta o cuarenta conciertos sin problema y regresar a casa habiendo tocado en muchas salas, garitos y teatros", apuntó en una entrevista con Efe Donés, horas antes de empezar su quinto concierto en el Empire Garage de Austin (Texas).

En este sentido, añadió que al grupo le gusta la idea de "volver a la verdad del rock'n'roll" tocando en el circuito de garitos y bares dónde empezaron a actuar bandas míticas del panorama estadounidense.

"Ahora hay poca música de verdad", aseguró Donés, quién lamentó que actualmente la música se cree en los departamentos de mercadotecnia de las grandes multinacionales que manejan los conciertos.

Así, el artista español dijo que actuar en Austin para él es "como para un niño ir a Disneyland", dado que la capital de Texas es conocida por su amor a la música en directo y por sus innumerables conciertos diarios, especialmente en la calle Sexta, ubicación dónde Jarabe de Palo tocará esta noche.

"Esta ciudad es un lugar dónde la música forma parte de la cultura y de la identidad, no como en España que tiene más que ver con el entretenimiento y la fiesta", señaló.

Aunque el principal foco está puesto en el público hispano de Estados Unidos, al que agradeció su apoyo, el artista celebró que "los gringos cada vez nos conocen más y nos contratan para tocar".

Donés recordó que hace dos años la banda tuvo que parar una gira en el país norteamericano "por prescripción médica", y que se propusieron regresar al mismo lugar en el momento que pudieran volver a tocar.

Al cantante le diagnosticaron entonces un cáncer de colon con metástasis en el hígado, una cuestión que dio a conocer cuando canceló su tour.

"Me he puesto la quimio antes de venir aquí, llevo cuatro conciertos y vamos a hacer trece en los próximos quince días aquí, para luego volver a España y tener veinte actuaciones más. Yo viajo, toco, disfruto del momento y hago mi vida normal, aunque ahora me cuido más", relató.

Jarabe de Palo actuará en cerca de treinta ciudades estadounidenses entre abril y junio presentando su último disco, "50 Palos", un repaso de la exitosa trayectoria de la banda que coincide con el cincuenta aniversario de Donés y del veinte aniversario de Jarabe de Palo.

Desde el inicio del tour estadounidense el pasado 1 de abril, la banda ha actuado en Phoenix y Tucson (Arizona) y El Paso y San Antonio (Texas).

En mayo el grupo regresará a España y luego continuará su gira por América y Europa hasta finales de 2017.

El disco, que recopila 21 canciones conocidas del grupo y descubre una inédita, tiene un formato "más acústico, clásico y cercano", según el mismo artista define.

"Es un proyecto muy emocionante y sorprendente: nadie se espera ver a Jarabe de Palo sentados con un violonchelo detrás haciendo los solos en lugar de una guitarra eléctrica", concluyó Donés.