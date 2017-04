[Video] Fantasías cumplidas de Lina Tejeiro y otros secretos más

La actriz del momento contó en AutoStar Tv, un programa que da un recorrido en la vida de los famosos a bordo de un automóvil, lo duro que fue su adolescencia e inicio de su carrera.

En esta entrevista la llanera mencionó que por culpa de su ego y sentirse una “Diva” perdió muchas oportunidades: “De 12 a 14 años yo ya me creía la película de yo soy una estrella, soy una diva”. Y por esta actitud le costó dos años de no conseguir nada “Presentaba casting y nunca me llamarón (…) Lina Tejeiro en anonimato total”.

Luego de contar toda su historia de amor con el actor Sebastián Vega y su viaje a Argentina, donde trabajó como mesera y en el cual llegaron los fantasmas de la anorexia que la hicieron pensar en el suicidio. Llegó el momento más feliz de su vida en donde vuelve a Colombia, triunfa en la televisión y se enamorada del cantante de reguetón Andy Rivera.

La actriz de la “Ley del corazón” conquistó al reguetonero luego de varios intentos fallidos. Al final de la entrevista cuenta que una de sus fantasías sexuales por cumplir es “En un ascensor y un avión” además mencionó que una de las que ya cumplió fue “Al aire libre”.