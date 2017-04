Cepal llama a los gobiernos latinoamericanos a llevar los ODS a sus agendas

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, llamó hoy a los gobiernos de la región a incluir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en sus presupuestos y agendas, en una reunión del Foro Económico Mundial en Buenos Aires.

"La hemos denominado una agenda civilizatoria porque plantea un cambio de paradigma ante un problema que estamos viviendo de civilización", señaló Bárcena durante uno de los primeros paneles de la jornada de conclusión de la décima segunda edición de Foro Económico Mundial para América Latina.

Bárcena explicó que lo que propone la Cepal a la región es que la agenda de objetivos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para 2030 "se incluya" en los planes de gobierno y "en los presupuestos nacionales".

Además, pidió que se midan los avances, ya que "lo que no se mide no se cuenta" y explicó que la agenda implica temas como la lucha contra la "desigualdad", el "crecimiento sí pero no a cualquier costo" o la "sostenibilidad ambiental".

"Es una agenda universal, no es solamente para los países en vías de desarrollo", puntualizó.

En la región, implicará tratar de sacar a 75 millones de personas de la pobreza o dar electricidad a 23 millones que hoy no tienen luz aún.

"Algo muy importante en nuestra agenda es el tema de la igualdad de género (...) No es un tema social solo, es un tema económico. No estamos incluyendo a minorías, las mujeres somos mayoría hoy en el mundo", incidió.

También mencionó otras áreas de trabajo como la cuestión del agua y manifestó que, en su opinión, la financiación de la implementación de los ODS puede venir de tres frentes: inversión, comercio e innovación.

Bárcena estuvo acompañada en el panel, denominado "Cómo implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible", por Javier Pastorino, jefe ejecutivo de Siemens para Argentina y Uruguay, y por Simón Gaviria Muñoz, director del Departamento Nacional de Planeación de Colombia.

Colombia fue presentado como un país ejemplo por ser el más avanzado de la región en la implementación de la agenda, a través de políticas como el combate del desperdicio de alimentos.

"Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son de sentido común", recalcó Gaviria.

Por su parte, Pastorino aportó la visión sobre por qué es necesario que el sector privado y las grandes empresas se sumen a esta agenda creando un "círculo virtuoso".

En esta versión latinoamericana del Foro de Davos, que se celebra por primera vez en Buenos Aires, participan algo más de un millar de líderes mundiales y expertos de las finanzas, el mundo empresarial, la política y la sociedad civil.