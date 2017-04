Lorenzo: "Hemos cometido un error en el momento de utilizar un neumático"

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17), decimoctavo al final de la primera jornada de pruebas del Gran Premio de Argentina de MotoGP, explicó que "usamos el neumático más blando cuando las condiciones no eran las apropiada para él, pero creí que estaba usando el medio y por eso no entendía que el tren delantero se me cerrase tanto, pero después comprendí que habíamos cometido un error".

"Incluso estando a siete décimas del tercero, creo que en la primera salida tenía un ritmo bastante bueno y también una buena sensación pero después cometimos un error con los neumáticos que elegimos y eso nos ha impedido, quizás, no estar entre los cinco primeros, pero sí más cerca de lo que estamos ahora", lamentó Lorenzo, quien dijo que "las cosas están mejor de lo que parecen".

En cuanto a sus opciones para la carrera fue sincero al afirmar que "dependerá de si está seco, yo creo que podemos hacer una buena carrera, pero primero tenemos que hacer la calificación en seco y entonces seguro que estaré más adelante, pero si llueve veremos en qué condiciones está la moto, pero soy optimista porque he tenido algunas sensaciones muy buenas en algunas salidas".