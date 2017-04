Ramos reconoce que Djokovic le superó en todas las fases del juego

El tenista español Albert Ramos, que perdió este viernes ante el serbio Novak Djokovic en los cuartos de final de la Copa Davis de tenis, declaró que jugó contra un gran rival que le ha superado "en todas las facetas del juego".

"Mi sensación es que hoy (Djokovic) ha hecho un gran partido. Sobre todo ha sacado bien en el primer set, muy colocado, un porcentaje muy alto", indicó Ramos en rueda de prensa.

"Yo no he jugado al nivel que venía jugando en los últimos días en los entrenamientos, pero también hay que saber que es un rival complicado, que no te deja jugar mucho", declaró.

El tenista español dijo que le hubiera gustado que el partido hubiese sido mucho más largo por el bien del equipo, para cansar a Djokovic por los siguientes puntos, pero "no ha podido ser, porque ha jugado a un nivel mucho mejor que el mío".

El partido de la Copa Davis entre Serbia y España se disputa entre este viernes y el domingo en Belgrado.