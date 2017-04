Kiko no cree en pacto entre clubes para impedir fichajes

Kiko Narváez, exdelantero internacional del Atlético de Madrid, no cree en los pactos entre clubes para impedir fichajes como el que presuntamente existe desde hace algunos años entre el rojiblanco y el Real Madrid.

Kiko indicó a Efe, respecto a la posibilidad de que el francés Theo Hernandez, lateral izquierdo que está cedido por el Atlético en el Alavés, pueda recalar en el Real Madrid, que "es un tema personal".

"Lo que no he creído en el tema de Theo es lo del pacto (entre clubes). Lo veo en lo que se refiere a categorías inferiores, me gustaría que se respetase en todos los equipos. En cuanto a mayores de 18/19 años cada uno ya puede decidir. Pones una cláusula, un equipo puede pagarla y al final el que decide es el jugador", consideró.

En el caso de Theo indicó a Efe que como "opinólogo" piensa "una cosa" y como atlético otra: "Como opinólogo creo que es un auténtico chollo un niño con los mimbres que tiene que está en formación por 24 kilos, y como atlético me gusta que la gente que llegue al Cerro del Espino venga con toda la convicción del mundo y a seguir el trabajo que hacen los Godin, Gabi y compañía. Los que tengan duda mejor que no entren en el Cerro del Espino".