Beyoncé destronó a Selena Gómez y ahora es la reina de Instagram

Beyoncé le quitó el reinado a Selena Gómez en Instagram convirtiéndose en la celebridad más influyente de esta red social. Aunque Gómez sigue teniendo el mayor número de seguidores, Beyoncé sobrepasó los estándares impuestos por la interprete de "The Heart Wants What It Wants"..

De acuerdo con D’Marie Analytics, empresa de estadística, Beyoncé aumentó los números de seguidores desde la publicación de la imagen de su segundo embarazo, foto que logró 10,8 millones de “likes” de un total de 98 millones de seguidores que tiene en esta red social.

Una publicación de Beyoncé vale más de un millón de dólares, cifrá que analizó D’Marie Analytics basándose en el número de seguidores, el alcance de cada una de sus entradas, el compromiso y el número de clicks obtenidos.