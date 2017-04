UE dona 5,3 millones de dólares a CICIG para combatir corrupción en Guatemala

La Unión Europea (UE) anunció hoy una donación hoy 5,3 millones de dólares a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) con el fin de fortalecer las instituciones para luchar contra la corrupción.

El embajador de la Unión Europea en Guatemala, Stefano Gatto, dijo hoy en rueda de prensa que la corrupción es "un mal que afecta a los ganglios de todos los países", sobre todo en momentos de crisis económica y social.

"No es imaginable que la corrupción desaparezca (...), responde a un problema ético de la naturaleza humana que no desaparecerá, pero se pueden fortalecer las instituciones", añadió el diplomático, quien enfatizó que esta donación "no es generosidad", sino un "interés" común para poner fin a "prácticas que debilitan al Estado y penalizan a los ciudadanos guatemaltecos".

El comisionado de la CICIG, el abogado colombiano Iván Velásquez, agradeció el aporte y recordó que la corrupción "mata, enferma e impide la educación", por lo que es necesaria la aprobación de las reformas al sector de la Justicia que se promueven desde el año pasado en el país.

La fiscal general del país, Thelma Aldana, señaló que esta contribución motiva a "redoblar esfuerzo" y reiteró que la lucha contra la corrupción y la impunidad continuará.

Desde 2015, la CICIG y el Ministerio Público (MP, Fiscalía) han emprendido una cruzada contra la corrupción y han desarticulado más de una docena de casos que involucran a exmiembros del Ejecutivo.

Entre estos destaca el caso de la "La Línea", una estructura de defraudación aduanera dirigida, según la Fiscalía y la CICIG, por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión preventiva acusados de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.

Las dos entidades han revelado varios casos que implican a unas 300 personas, entre exfuncionarios, empresarios, políticos, diputados, alcaldes y particulares, entre otros.

Desde 2007, la Unión Europea ha invertido más de 81 millones de dólares en el trabajo de la CICIG, un ente creado por la ONU en 2007 con el fin de desmantelar estructuras clandestinas dentro del Estado de Guatemala.

Los países donantes de la entidad son Alemania, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Holanda, Inglaterra, Italia, Noruega, Suecia y Suiza, además de organizaciones internacionales como la Unión Europea, Fosi y Soros.

Los Gobiernos de Alemania, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, España, Italia, Francia, Suecia, Suiza y Uruguay contribuyen con personal especializado en seguridad e investigación criminal para las operaciones en Guatemala.

El mandato de la CICIG, de cada dos años, vence en septiembre próximo, pero el presidente Jimmy Morales solicitó el año pasado por adelantado una prórroga hasta septiembre de 2019.