Los premios nipones Príncipe de Asturias se reencuentran con el rey de España

Tokio, 6 abr (EFE).- Los "héroes de Fukushima", creadores de videojuegos o científicos son algunos de los japoneses galardonados con los premios Príncipe de Asturias que volvieron a reunirse hoy con el rey de España durante su visita oficial al país asiático.

El hotel Imperial de Tokio fue el escenario elegido para este reencuentro, en el que participaron el directivo de Nintendo Shigeru Miyamoto, el científico Sumio Iijima y los llamados "héroes de Fukushima", todos los galardonados japoneses a excepción de la astronauta Chiaki Mukai.

Felipe VI se mostró especialmente interesado hoy por el accidente nuclear de Fukushima, e insistió en que nunca deberían olvidarse el terremoto y el posterior tsunami de marzo de 2011 que barrió la costa noreste de Japón y dejó más de 18.000 víctimas.

El militar Kenji Kato, uno de los "héroes" y jefe del grupo de helicópteros encargado de verter agua sobre la central nuclear, explicó hoy entre risas que el rey "sigue igual de guapo" que cuando acudió a Oviedo para recoger el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia de 2011.

Shigeru Miyamoto, padre de "Súper Mario" -la saga de videojuegos más comercializada de la historia- y receptor en 2012 del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, habló de la cercanía que mostró el monarca español.

"El rey me habló sobre Shinzo Abe (primer ministro nipón) disfrazado de 'Súper Mario' en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos, y para mí ha sido una gran alegría", explicó después del encuentro, que duró algo más de 20 minutos.

Además, todos los galardonados nipones recuerdan con cariño su viaje a Oviedo.

"Me acuerdo con nostalgia de la ceremonia, (...) cuando me recibió la gente de Oviedo con música local y baile delante del hotel, y yo me puse a bailar con ellos", apunta el veterano creador de videojuegos de Nintendo.

Además, relató a Efe el "honor" que supuso para él recibir este galardón y "haber hecho sonreír a los españoles".

El científico Sumio Iijima aún se mostró asombrado de que "todos los ciudadanos de Oviedo estuvieran volcados con la ceremonia".

Iijima recibió en 2008 el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, junto con los estadounidenses Shuji Nakamura, Robert Langer, George M. Whitesides y Tobin Marks, por sus logros en la investigación sobre nanotecnología y, en concreto, por el descubrimiento de los nanotubos de carbono.

El científico nipón recordó que pudo compartir ceremonia con el tenista Rafa Nadal, y bromeó sobre "lo alto que era" el entonces príncipe Felipe.

También en el ámbito científico, la astronauta Chiaki Mukai fue la primera nipona que recibió un premio Príncipe de Asturias -actualmente Princesa de Asturias-, en 1999.

"Fue un honor recibirlo. Me acuerdo muy bien de la solemne ceremonia y la alegría que me causó", explicó a Efe la ganadora de la categoría de Cooperación Internacional que, sin embargo, no pudo asistir al encuentro de hoy con Felipe VI.

La primera mujer japonesa en viajar al espacio estuvo acompañada, tanto en la ceremonia de 1999 como en su viaje extraterrestre, por el español Pedro Duque, el estadounidense John Glenn y el ruso Valery Polyakov, y ambas experiencias, explicó, fueron "maravillosas".

Mukai -quien es además cirujana cardiovascular- fue miembro de la tripulación del transbordador espacial "Discovery", y participó en las misiones de 1994 y 1998.

"Es un recuerdo inolvidable el poder ver al Príncipe en aquel entonces, tanto como el tiempo que pasé en el espacio junto con al español Pedro Duque", agregó.

Sin embargo, además de estos cuatro grupos de japoneses premiados, fue Sadako Ogata la primera nipona en recoger un Príncipe de Asturias, el de Cooperación Internacional en 1991, en representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que dirigía por aquel entonces.