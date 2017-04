Crisis Group insta a EEUU a evitar deportaciones que fortalezcan a pandillas

La organización internacional Crisis Group solicitó hoy al Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) que no realice deportaciones masivas hacia el Triángulo Norte de Centroamérica -Guatemala, Honduras y El Salvador- como parte de una estrategia para acabar con la violencia de las pandillas.

La entidad solicitó a ese país "abstenerse de instigar deportaciones masivas o medidas más duras contra la inmigración" sin antes garantizar la inversión en las comunidades de los repatriados, con atención a las necesidades laborales, profesionales y económicas, y una "estrecha supervisión" de las condiciones de seguridad.

En las conclusiones del informe "Mafia of the Poor: Grand Violence and Extortion in Central America" (El salario del miedo: maras, violencia y extorsiones en América Central", Crisis Group dijo que es necesario aprender la lección de los años 90, cuando las deportaciones fortalecieron a las maras en la región.

En la década de 1990, Estados Unidos endureció sus medidas y deportó a 60.450 personas, -el 32,9 % de ellos considerados criminales-, hecho con el que se fortaleció a las pandillas y que se puede repetir ahora, máxime si no se solucionan problemas endémicos como la "ruptura social y el empobrecimiento".

Las consecuencias socioeconómicas y políticas de los conflictos que han vivido los tres países siguen siendo "sombrías". En 2014, el 11,3 % de la población de El Salvador, el 24,1 % de Guatemala y el 31,2 % de Honduras cayeron bajo la línea de pobreza según el Banco Mundial. La prevalencia de malnutrición en 2015 fue del 12 % en El Salvador, el 16 % en Guatemala y el 12 % en Honduras.

Tras las guerras, El Salvador priorizó su estabilidad macroeconómica a través de la disciplina fiscal por encima del desarrollo social, y Guatemala tuvo una constante desviación de la población rural hacia las periferias, y la violencia y la debilidad institucional duplicaron la tasa de homicidios.

Mientras, Honduras vio cómo sus fallas en seguridad provocaron un crecimiento de las maras, también en el narcotráfico.

Todo ello, concluye la entidad, ha influido en la generación de las pandillas, en las que los jóvenes, muchas veces sin hogar, encuentran en estos grupos a su familia y una forma con la cual identificarse.

En el escrito, de más de medio centenar de hojas, la entidad recuerda cómo las pandillas han pasado de ser grupos de jóvenes que defendían el territorio en los años 80 a organizaciones que "coaccionan, amenazan y mata" para lograr la subsistencia de sus miembros en la actualidad.

En el escrito, Crisis Group pidió a Estados Unidos seguir apoyando económicamente a la región, una de las más asediadas por la violencia, pero con mayor énfasis en los programas de desarrollo a largo plazo.

Asimismo insta a "abandonar la designación de la pandilla MS-13 como una organización significativa del crimen organizado trasnacional".

Centroamérica, en especial el Triángulo Norte, es una de las zonas más violentas del mundo, lo que junto a la falta de oportunidades alienta a muchos a migrar, principalmente hacia Estados Unidos.

El presidente saliente de EE.UU., Barack Obama, solicitó al Congreso una partida de 750 millones de dólares de ayuda a Centroamérica dentro del presupuesto para el año fiscal 2017, que se sumarían a otros 750 millones ya aprobados para apoyar el llamado Plan de la Alianza para la Prosperidad.

Desde la elección de Trump, un hombre con un fuerte discurso antiinmigrante, varios funcionarios estadounidenses aseguraron que está garantizado el apoyo de EE.UU. al plan, que busca desalentar la migración a través de la mejora económica y social de los países del Triángulo Norte.