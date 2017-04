TV UNAM transmitirá programación especial para celebrar lazos México-España

El canal televisivo de la Universidad Nacional Autónoma de México (TV UNAM) transmitirá en abril una programación especial con motivo de los 40 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y España.

La institución educativa indicó hoy en un boletín que la programación consistirá fundamentalmente en una selección de documentales y películas que se transmitirán todos los jueves del mes a las 20.30 hora local.

Entre los materiales se encuentran "Los niños de Morelia" de Juan Pablo Villaseñor, "Salomé" de Carlos Saura, "Almejas y mejillones" de Marcos Carnevale, "Intacto" de Juan Carlos Fresnadillo y "No dejaré que no me quieras" de José Luis Acosta.

También figuran "Amaren Ideia" de Maider Oleaga, "Avión. El pueblo ausente" de María y Marcos Hervera, "Las letras del exilio" de Rodrigo Castaño, "México, final de dos amores" de Rosa Teixidor, "Amor, desamor y exilio" de Anabel Campo Vidal" y el capítulo "Jomi García Ascot: un poeta con la música por dentro", de la serie "Luz propia" de Paulina Lavista.

TV UNAM continuará la conmemoración hasta el 28 de abril con la transmisión de programas específicos.

Uno de ellos es "Observatorio Especial: México y España a 40 años", con Pedro Salazar y Martín Checa Artasu, de la Red de Científicos Españoles en México y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), además de José Francisco Mejía, de la Cátedra del Exilio Español y del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.

Se trata de un programa que aborda la relación de México con España y analiza lo sucedido entre ambos países en todos los ámbitos a lo largo de cuatro décadas.

También se enfocará al tema el programa "Observatorio Cotidiano: Relaciones México-España", con Fernando Castañeda y los invitados Consuelo Dávila, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y Rafael Calduch Cervera, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid.

Estos programas se pueden ver en cualquier momento en el sitio web de TV UNAM.

El boletín señaló que la relación diplomática entre México y España se retomó el 28 de marzo de 1977 después 38 años de interrupción. La programación de TV UNAM revive las "muestras de fraternidad que forman parte de los hechos históricos" que marcan la relación bilateral, acotó.