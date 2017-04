Stallone y Schwarzenegger renuncian a la cuarta parte de "Los indestructibles"

Todo apunta que los actores tuvieron diferencias con la parte creativa de la cinta y no lograron ponerse de acuerdo en la dirección del guión. Stallone, además de interpretar al mercenario Barney Ross en la saga, dirigió la cinta original y fue coguionista de las tres primeras entregas.



Schwarzenegger, que encarnó en esos tres filmes a Trench, un socio de muchos años de Ross, dijo que apenas le habían llegado detalles sobre la nueva producción.



"No he visto el guión. Ni siquiera sé si hay un guión, y eso que quieren rodar en agosto de nuevo, como suelen hacer", sostuvo.



Schwarzenegger recalcó que, incluso si Stallone decidiera regresar al proyecto, él no lo haría si considera que su personaje no está bien desarrollado, como cree que ocurrió en la tercera parte.



"Creo que las dos primeras fueron geniales. Pero, en la tercera, mi papel no estaba bien escrito. No encajaba bien en la historia. Creo que no tenía ningún valor en la cinta", apuntó.