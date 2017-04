Las plataformas digitales y el entretenimiento marcan el paso en el MIPTV

Los retos que plantean las plataformas digitales a los contenidos, el resurgir de los formatos de entretenimiento en Estados Unidos o el prometedor futuro de la realidad virtual son alguna de las tendencias constatadas por el MIPTV, la mayor feria del audiovisual, que cerró hoy sus puertas.

La localidad francesa de Cannes (sur) fue durante cuatro días el centro del mercado de contenidos televisivos, donde se dieron cita 10.500 participantes, 1.500 compañías y 3.800 compradores de cien países.

En los debates del MIPTV se confirmó que el nuevo entorno multiplataforma digital está cambiando los contenidos y sus creadores viven un momento "apasionante", en el que están dispuestos a asumir más riesgos para encontrar buenas historias.

Además, en ese nuevo entorno se están fraguando un número creciente de alianzas de producción entre los pesos pesados de la televisión y las superpotencias "online".

En la sección MIPFormats tomaron el escenario compañías como Amazon Prime Originals, representada por el jefe de los "reality", Conrad Riggs, quien dijo que se están centrando "en satisfacer la creciente demanda de programas de telerrealidad".

Durante el certamen se constató que desde Estados Unidos llega un resurgimiento de los programas de entretenimiento de gran presupuesto, de cuya importancia hablaron Paul Telegdy y Meredith Ahr del canal NBC, quienes aseguraron que esta tendencia volverá a hacerse global.

Ambos hicieron referencia a formatos como el concurso "The Wall", el programa sobre niños prodigio "Little Big Shots", o el "reality""World of Dance", de próximo lanzamiento.

También llegará a las pantallas una versión televisiva del Candy Crush Saga, de la mano de Lionsgate, un formato en el que los concursantes tendrán que pasar todo tipo de pruebas y desafíos físicos, que estrenará CBS en julio, mientras MGM Televisión presentó "Funderdome" un concurso para empresarios en ciernes.

La realidad virtual también se ha convertido en tendencia, tal y como apuntó el consejero delegado de la firma Laduma, Ben Smith, especializada en ese sector.

"Ahora sabemos que la realidad virtual no es una moda pasajera, ha comenzado una revolución" aseguró Smith. Idea compartida por el presidente de Viveport, Rikard Steiber, para quien se trata de "una plataforma totalmente nueva" que permitirá a la gente "explorar nuevos mundos y experiencias.

El MIPTV proporcionó además mucha ficción a los cientos de participantes reunidos en Cannes con una serie de proyectos de gama alta para el mercado mundial.

Desde la proyección en primicia de la miniserie "Riviera" (SkyAltlantic), hasta el último episodio aún no visto de "Engrenages" (Canal+) o la serie japonesa "Crisis" (Kansai TV).

Por primera vez en el MIPTV se realizó el MIPDrama Pre-LA Screenings, que se adelanta en un mes al LA Screenings, en Los Ángeles (EE.UU.) donde los grandes estudios de Hollywood desvelan sus novedades.

En Cannes se pudieron ver adelantos exclusivos de Disney Media Distibution, que presentó seis de sus nuevas apuestas, entre ellas dos nuevas series basadas en el Universo Marvel: "Inhumans" y "Cloak & Dagger".

Lionsgate presentó entre sus novedades principales la nueva versión para televisión de la película "Dirty Dancing" y "Ten Days in the Valley", serie en la que Kyra Sedgiwck interpretará a una presentadora de televisión y escritora de éxito haciendo malabares para conciliar el trabajo y ser madre soltera.

El festival abrió sus puertas con la presentación del Cannes series, un nuevo certamen internacional dedicado a las series de televisión que se unirá al MIPTV el año que viene y que cuenta con el respaldo de Reed Midem, organizadora del MIPTV, y de Canal+.