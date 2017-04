"Get Out" lidera las nominaciones de los MTV Movie & TV Awards

El thriller de terror "Get Out", con seis nominaciones, parte como el título favorito para triunfar en la próxima edición de los premios MTV Movie Awards, que este año se extienden también al mundo de la televisión.

Según la lista publicada hoy por la cadena de televisión, "Get Out" aspira a llevarse las estatuillas a la mejor película del año, mejor actor (Daniel Kaluuya), mejor villano (Allison Williams), mejor actuación cómica (Lil Rel Howery), mejor dúo (Kaluuya y Howery) y mejor lucha contra el sistema.

Además, la nueva adaptación de "Beauty and the Beast" logró cuatro candidaturas, mientras que "Logan", la última película con Hugh Jackman en la piel de Wolverine, obtuvo tres nominaciones, la misma cifra que el drama independiente "Moonlight" y el musical "La La Land".

"Logan", "Beauty and the Beast", "Get Out", "Rogue One" y "Edge of Seventeen" lucharán por el trofeo a la mejor película del año.

En el apartado televisivo, la principal favorita es la serie de Netflix "Stranger Things", con cuatro nominaciones: mejor serie del año, mejor intérprete (Millie Bobby Brown), mejor villano (Demogorgon) y mejor héroe (Brown).

"Atlanta", "Game of Thrones" y "This is Us" obtuvieron tres candidaturas cada una.

Los MTV Movie & TV Awards se caracterizan por ser unos galardones muy desenfadados y votados por el público que, al celebrarse cuando comienzan a llegar los grandes estrenos de la temporada, suelen servir de lanzadera y escaparate para algunas de las apuestas cinematográficas más importantes del año.

La gala tendrá lugar el 7 de mayo en Los Ángeles (EE.UU.), con Adam DeVine como presentador.