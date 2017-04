Los estrenos ven el regreso de los "Smurfs" y de la pareja Caine-Freeman

La cartelera se renueva este fin de semana en EE.UU. con la cinta de animación familiar "Smurfs: The Lost Village" y la comedia "Going in Style", protagonizada por Michael Caine y Morgan Freeman.

"Smurfs: The Lost Village", de Kelly Asbury, es la nueva aventura animada de los diminutos personajes de color azul, esta vez centrada en las dudas de Smurfette, que es la única chica en un pueblo totalmente habitado por chicos.

Junto a varios de sus amigos, Smurfette emprenderá un viaje hacia una misteriosa tierra en la que encontrará las respuestas a sus dilemas.

Ariel Winter, Michelle Rodriguez, Joe Manganiello y Julia Roberts prestan sus voces a los personajes en la versión original.

En "Going in Style", de Zach Braff, tres hombres de avanzada edad deciden unir fuerzas y atracar un banco, de la misma entidad que les arruinó la vida, para hacer frente a la delicada situación económica en la que se encuentran.

Caine y Freeman coinciden una vez más en la gran pantalla tras haber compartido escenas en las tres cintas de la saga de Batman creada por Christopher Nolan, así como en el filme "Now You See Me" y su secuela.

También llega a las salas la obra "Colossal", del español Nacho Vigalondo, y "Gifted", con Chris Evans alejado de las mallas del capitán América.

En "Colossal", Vigalondo adopta el género kaiju (al que pertenecen películas como "Godzilla") para contar la historia de una mujer (Anne Hathaway) que, tras perder su trabajo y su novio, se ve forzada a regresar a su localidad natal donde descubre una conexión con una criatura que está destruyendo una ciudad surcoreana.

"Gifted", de Marc Webb, cuenta la vida de Frank, un hombre soltero que cría a su sobrina prodigio y que se ve envuelto en una batalla con la madre de la menor por su custodia.

Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan y Jenny Slate protagonizan el drama.