Maluma quiere mostrar al 'verdadero Juan Luis' en sus redes sociales

A sus 23 años, el cantante Maluma está traspasando fronteras más allá de su Colombia natal, ya que además de haber triunfado en su primera gira por Estados Unidos, se ha convertido en uno de los reyes de Instagram con 22 millones de seguidores.

Precisamente, el reguetonero tiene mucho que agradecer a las redes sociales a la hora de haberle ayudado a cimentar su popularidad y demostrar a un mismo tiempo a su "familia" -como él llama a sus fans- que, a pesar del éxito, sigue siendo el mismo chico de siempre sin importar la imagen de estrella que pueda transmitir en algunos de sus videoclips.

"Es maravilloso, creo que las redes sociales me han permitido conectar con mis fans y eso es muy importante. Quiero enseñarle al mundo quién es Juan Luis, no Maluma. Esa es la clave, enseñarles mi alma y ser real", ha compartido en una entrevista con el portal de noticias Access Hollywood uno de los artistas latinos con más seguidores en Instagram, solo por debajo de su compatriota Shakira.

Tras completar su periplo por Estados Unidos, en el que logró agotar las entradas en muchos de sus conciertos, Maluma no puede evitar sentirse abrumado ante el apoyo recibido en cada uno de los destinos de su tour.

"Agradecido. Me siento agradecido, y veo que todo el trabajo que he hecho en estos últimos años, con el amor del público, se ha visto recompensado", ha confesado en la misma conversación.

El imparable ascenso de Maluma no se ha visto frenado ni siquiera por la polémica que generó hace unos meses su tema 'Cuatro babys', que fue tildado por muchos de misógino y que consiguió que más de 90.000 personas firmaran una petición en la plataforma Change.org pidiendo su retirada. A día de hoy el colombiano puede presumir de haber colaborado con algunos de los artistas latinos más relevantes, incluidos Shakira, Thalía y Ricky Martin, para quienes solo tiene buenas palabras.

"Creo que el consejo más valioso que me dieron todos ellos fue que siguiera haciendo lo que me gusta, y hacerlo con pasión. Eso es lo más importante para mí. Es lo que me dijeron, y cuando me dieron el consejo, fue como... guau. Eso significa que voy por el buen camino. Así que me siento tremendamente agradecido con ellos. Conozco sus carreras, conozco todo lo que han hecho, y es increíble".