El Bundesbank tacha de "gran error" tratar de desregular el sector bancario

El presidente del Bundesbank (banco central alemán), Jens Weidmann, aseguró hoy que sería un "gran error" tratar de desregular de nuevo el sector bancario, pese a las promesas del presidente estadounidense, Donald Trump, en ese sentido y los potenciales efectos del "brexit".

Weidmann realizó estas declaraciones al intervenir en el Congreso de la Banca Alemana, un foro que reúne hoy en Berlín, entre otros, al presidente del Eurogrupo, Jeroem Dijsselbloem; el vicepresidente de la Comisión Europea (CE) para el Euro, Valdis Dombrovskis, y el presidente del Deutsche Bank, John Cryan.

"Sería sin duda un gran error si se llegara a la retirada en un frente amplio de las reformas o se desatase una competición por la regulación más laxa", aseguró ante unos 700 representantes de la banca alemana.

Especialmente, abogó por "evitar" una guerra en este ámbito entre los miembros de la UE con el objetivo de captar a los institutos financieros asentados ahora en Londres y que abandonarán Reino Unido próximamente debido al "brexit".

La regulación, subrayó, es clave para lograr "un sistema financiero resistente" y Basel III, los estándares internacionales para la banca adoptados tras la crisis financiera, es el "programa de vacunación para los bancos" que reduce tanto el riesgo de las entidades de "enfermar" como el de "contagiar".

Esto, no obstante, no es óbice para que no se revisen las normas, para eliminar posibles efectos perniciosos, y para estudiar la posibilidad de establecer cierta "proporcionalidad", de tal forma que las normas no sean iguales para la gran banca internacional y las pequeñas entidades regionales, explicó.

"Soy consciente de que las crecientes exigencias regulatorias dañan especialmente a los bancos pequeños y medianos", afirmó.

Weidmann destacó que se pueden rebajar las obligaciones a nivel de transparencia para los bancos pequeños y medianos, pero en ningún caso reducir las exigencias de capital, que son una "respuesta central" en caso de crisis.

Sobre Trump, Weidmann dijo asimismo que su "retórica proteccionista" le genera "preocupación" porque políticas de este género pueden provocar "contrarreacciones" y derivar en una "guerra comercial" que sólo genere perdedores.

Las declaraciones del presidente del banco central alemán se producen dos días después de que el presidente de EEUU prometiese eliminar numerosas regulaciones que, a su juicio, están paralizando préstamos bancarios y necesarios proyectos de infraestructura, lo que dificulta la creación de empleo y el progreso económico del país.

Trump mencionó en particular la reforma aprobada en 2010 por el entonces presidente Barack Obama, conocida como Ley Dodd-Frank y cuya meta es aumentar la regulación y supervisión del sistema financiero para evitar la toma de riesgos que desembocó en la aguda crisis de 2008.

"Vamos a hacer un recorte muy grande en (la ley) Dodd-Frank. Queremos fuertes restricciones, queremos una regulación fuerte, pero no la que hace imposible que los bancos presten a las personas que van a crear empleos", adelantó Trump.