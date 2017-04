Valverde: "Lo más importante era salvar el día y lo hemos conseguido"

El español Alejandro Valverde (Movistar) se felicitó al final de la cuarta etapa de la 57 Vuelta al País Vasco, con final en Bilbao, de haber "salvado el día, que era lo más importante", por la cantidad de problemas que tuvieron los corredores, en especial su compatriota Alberto Contador, uno de sus grandes rival para la victoria final de la carrera.

"Hoy lo más importante era intentar salvar el día lo mejor posible y lo hemos conseguido. Había mucha tensión en la parte final y por eso ha habido tantas caídas", dijo el líder de un Movistar que le "llevado muy bien, delante en todo momento". "Por eso estoy contento", dijo, agradecido a su equipo.

Ya sobre el desarrollo de la etapa, se congratuló de haberse "encontrando muy bien en El Vivero". "Cuando arriba se ha hecho un pequeño corte he reaccionado sin problemas", desveló.

Valverde avanzó que "las sensaciones de momento son buenas" y que se encuentra "ya pensando en mañana, que es la etapa clave antes de la crono". "Si todo va como estos días, seguro que estaremos delante. No sé en qué posición, pero por ahí estaremos dando guerra", adelantó.

Por lo demás, el corredor español aseguró que: "no me he enterado de ninguna de las -dos- caídas de Contador porque yo iba por delante". "Es una pena, pero el ciclismo sabemos cómo es y cuando menos te lo esperas puede llegar la caída y eso nos puede pasar a todos, asumió.

Ya sobre la jornada de mañana camino de Arrate, apuntó que "es una etapa muy corta y puede pasar cualquier cosa, es difícil saber cómo va a salir el día". "Arrate es un puerto que me gusta, en el que he ganado, pero también es verdad que se subía por otro sitio. Ahora es un final bastante más exigente y va a ser un día realmente duro", añadió.

Valverde también dio la "enhorabuena" al vencedor de la etapa en Bilbao, el esloveno Primoz Roglic, "por como ha ganado" y por mostrarse como "otro candidato más a la victoria". "Aunque mañana es un puerto muy exigente y veremos cómo responde. Nosotros vamos a pensar en nosotros mismos y en poder estar mañana delante", concluyó.