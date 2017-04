Casillas, sobre sus paradas decisivas este año: "Me sorprendí a mí mismo"

El portero español Íker Casillas admitió que él mismo se ha sorprendido con las paradas decisivas que ha hecho este año al servicio del Oporto, que han permitido a su equipo asegurar puntos importantes para mantenerse en la lucha por la Liga.

"Me sorprendí a mí mismo, ya he hecho algunas buenas paradas que no esperaba conseguir. Aquella en el partido con el Sporting en Do Dragão, por ejemplo, o las que hice en el partido con el Chaves o con el Guimarães", recordó el portero en una entrevista con la revista oficial del club, que salió hoy en versión digital.

Aun así, Casillas no se olvidó de las "cantadas" que ha protagonizado en sus dos temporadas bajo los palos de la portería de los dragones, como la que hizo el año pasado con el Vitória Guimarães.

"Cuando haces una 'cantada' así y cuando el equipo no consigue dar la vuelta al partido, te sientes más culpable", reconoció.

El guardameta analizó la temporada que está haciendo este año el Oporto, que disputa el título de Liga con el Benfica -los encarnados son líderes con un punto más-, y destacó la recuperación que ha protagonizado su equipo tras un bache.

"Es verdad que hace dos meses estábamos en una situación bastante complicada, fuimos eliminados de la Copa de Portugal y de la Copa de la Liga, lo que dio lugar a muchas críticas. Intentamos reencontrar nuestro rumbo en Liga, lo conseguimos y ahora sólo tenemos que seguir en esa línea, luchando hasta el final", destacó.

Casillas recordó lo que pasó en el clásico de la primera vuelta ante el Benfica, en el que el Oporto dejó escapar dos puntos en los minutos finales (el partido acabó 1-1) y afirmó que su equipo mereció "mucho más".

"Aquel día creo que merecíamos mucho más. El fútbol tiene estas cosas, estas injusticias, y sólo tenemos que convivir con ellas, tanto las positivas como las negativas. Creo que esta jornada las hemos vivido muchas veces por el lado negativo, no recuerdo partidos en los que hayamos perdido puntos y mereciésemos perderlos", dijo.

En ese sentido, recordó un encuentro contra el Braga de diciembre que a su juicio supuso un punto de inflexión en la temporada, porque tras un claro dominio del Oporto sin frutos en el marcador, los blanquiazules consiguieron ganar por 1-0 con un gol en el último minuto.

"Fue un partido que está un poco en la dinámica del resto: cuatro o cinco ocasiones claras, un jugador menos, y por más que llegabas a portería no conseguías marcar, la desesperación, pérdidas de tiempo. Creo que aquel gol de Rui Pedro en el 95 fue vital para romper esa mala racha", declaró.