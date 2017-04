Griezmann: "Confío en mis compañeros y entrenador, por eso me veo favorito"

El delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann aseguró este jueves que ve a su equipo "favorito" para el derbi del próximo sábado contra el Real Madrid porque confía en sus compañeros y en su entrenador, y afirmó que más que por los puntos o la 'Champions' tienen que ganar "por la afición".

"Confío en mis compañeros y en mi entrenador, por eso me veo favorito. Ojalá salgamos bien, nos queda un día para preparar el partido y seguro que haremos todo lo posible para ganar", afirmó Griezmann en un acto de uno de sus patrocinadores.

El delantero galo dijo que el objetivo del Atlético es clasificarse "directo" para la próxima edición de la Liga de Campeones, algo que solo consiguen los tres primeros de LaLiga, un puesto que le han arrebatado hace dos jornadas al Sevilla, pero el derbi de este fin de semana importa, sobre todo, a sus aficionados.

"Más que por los puntos por la 'Champions' tenemos que ganar ese partido por la afición y por nosotros. Tenemos muchas ganas y seguro que si ganamos nos dará todavía más confianza y nos ayudará para lo que queda de temporada", añadió.

Griezmann afronta el derbi "tranquilo", preparando tácticamente y trabajando para llegar "lo mejor posible" al duelo contra el rival de la capital, para el que tiene claro su objetivo: "Que ganemos, que cojamos los tres puntos y con eso me quedo feliz".

El delantero francés tampoco descartó pelear por la Liga. "El año pasado estábamos a nueve puntos del primero y a tres fechas estábamos empatados. Será difícil, pero lo intentaremos", dijo.

Respecto al derbi de la primera vuelta, en el que el Real Madrid se impuso por 0-3 en el Vicente Calderón, Griezmann reconoció que aquel fue "un partidazo" del eterno rival, pero el del sábado será "otra historia".

"Fue un partidazo del Madrid. Jugaron muy bien, nos hicieron mucho daño, pero ahora es otra historia, otro partido. Creo que llegamos bien al partido y ojalá podamos hacer las cosas bien, sabemos que va a ser difícil pero confío en mí y en mis compañeros", reiteró.

Respecto al rival, Griezmann mostró su admiración por sus oponentes en la delantera blanca. "Me gusta Cristiano, Benzema y Bale, me gusta Asensio, Isco, Morata... Me gusta el equipo que tiene arriba, James también, y cualquiera que juegue será complicado; tenemos el mismo respeto por uno o por otro", comentó.

En cuanto a su compañero francés Kevin Gameiro, que se ha entrenado en solitario durante la última semana por una tendinitis, Griezmann reconoció que no está pasando su mejor momento por esa molestia física.

"No se le ve muy bien, es un tío alegre y últimamente no lo está tanto, está triste de no poder entrenar con nosotros, pero ahí está tratándose, intentando llegar al siguiente partido. Veremos si este sábado", explicó Griezmann sobre su compañero en la delantera rojiblanca.

También fue cuestionado por el futuro en la Liga de Campeones de los tres equipos españoles, de los cuales dijo que el que lo tiene más difícil es el Atlético contra el Leicester inglés

"También el del Barça (contra el Juventus italiano) y el Madrid (ante el Bayern Múnich alemán) son bonitos partidos, el del Mónaco también. Ahora los que quedan son bonitos todos, el nuestro también será bonito para verlo por la tele, será intenso y habrá un enorme trabajo de los dos equipos y ojalá lleguemos bien", aseguró.

Griezmann, que hoy fue presentado como embajador de la marca de champú H&S, explicó que en el equipo, los centrocampistas y el entrenador argentino Diego Simeone le piden que no baje "tanto" al centro del campo para que esté más fresco en la delantera.

"Muchas veces Gabi, Koke o el míster me piden no bajar tanto, que están los medios para hacerlo. A veces me veo en las piernas que puedo hacer de todo e intento ayudar al equipo, otras estoy más cansado. Siempre intento mejorar en goles, asistencias, este año mi rendimiento en asistencias ha mejorado", afirmó.

El delantero francés quiso zanjar todas las preguntas sobre su futuro en el Atlético.

"Siempre son las mismas preguntas, no sé qué decir, lo he dicho tantas veces, muchas portadas de los periódicos siempre diciendo que me veía aquí. Creo que ya he contestado a esto y no volveré a contestar. No es que esté harto, pero casi", aseguró.

Griezmann desveló que su dorsal es el 7 por el inglés David Beckham, que era su "ídolo". "Él luego pasó al 23 y al 32, espero yo también pasar al 23 y al 32", comentó.