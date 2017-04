Gómez Noya: "Empecé muy bien, en Abu Dabi; ahora quiero sumar buenos puntos"

El español Javier Gómez Noya, único quíntuple campeón del mundo de triatlón de toda la historia, declaró a EFE que empezó "muy bien" el Mundial 2017, ganando con enorme autoridad su primera prueba, "en Abu Dabi", y que este sábado, en Gold Coast (Australia) intentará "sumar unos buenos puntos" con miras a la general final del campeonato.

Gómez Noya, plata olímpica en los Juegos de Londres 2012 y que el año pasado, aparte de ganar su cuarta corona europea, recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, se perdió por lesión, en agosto, los Juegos de Rio de Janeiro (Brasil), donde le hubiese discutido el oro al inglés Alistair Brownlee, que revalidó en Copacabana el título logrado cuatro años antes en la capital del Reino Unido.

"Ya estoy aquí en Gold Coast, con muchas ganas de afrontar la segunda carrera de las 'World Series'", comentó, en conversación telefónica con Efe desde la citada localidad australiana, el supercampeón gallego, horas antes de afrontar la segunda prueba del Mundial, que en esta ocasión se disputará en distancia sprint, es decir, la mitad de la olímpica: 750 metros a nado, veinte kilómetros en bici y cinco más de carrera a pie.

"Es distancia sprint, que no me gusta tanto, porque son carreras muy cortas e impredecibles. Lo ideal es intentar conseguir una puntuación buena, que me valga con miras al Mundial", comentó Gómez Noya, que, antes de decidir si completa el ciclo olímpico que desembocará en los Juegos de Tokio 2020 o si da el salto al Ironman (triatlón de larga distancia) intentará mejorar su propio récord con un sexto título de campeón del mundo.

"Empecé muy bien el Mundial, en Abu Dabi; y yo siempre me centro más en las pruebas de distancia olímpica, pero, evidentemente, estamos aquí. Y vamos a intentar sacar el mejor resultado posible e intentar sumar unos buenos puntos", indicó a Efe Gómez Noya, nacido hace 34 años en Basilea (Suiza) y criado en Ferrol (Coruña).

Javi valoró de forma positiva la concentración de varias semanas que completó en Nueva Zelanda, en la que también intervino el tinerfeño Vicente Hernández, que junto al mallorquín Mario Mola -último campeón del mundo- y el talaverano Fernando Alarza -bronce en el pasado Mundial- completa la representación española que competirá en la segunda prueba de las "World Series".

"La concentración de entrenamiento en Nueva Zelanda, en Cambridge, ha ido muy bien. Después de esta carrera volveremos allí otras cuatro o cinco semanas hasta la prueba de Yokohama (Japón, que albergará, el segundo fin de semana de mayo, la tercera etapa del Mundial)", comentó al astro gallego.

"Esperamos poder hacer un buen bloque de entrenamientos con miras a Yokohama, que ya será de nuevo una prueba en distancia olímpica y que para mí será una de las importantes del año", explicó a Efe Javi Gómez Noya desde Gold Coast (Australia). "Por lo demás, todo muy bien. Todo en orden", añadió.