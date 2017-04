"Kendall y A$AP Rocky fueron al Royal Albert Hall y en ningún momento trataron de fingir que no son pareja. No podían quitarse las manos de encima y en todo momento demostraron que entre ellos existe una gran complicidad. No se comportaban como si fueran solo amigos, y la verdad es que se nota que Kendall está muy colgada por él", reveló una fuente al diario The Sun.