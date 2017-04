Los 50 mejores restaurantes del mundo en 2017, según la revista "Restaurant"

El restaurante neoyorquino "ElevenMadisonPark" se consagró hoy como el mejor del mundo, en una lista en que el español "El Celler de Can Roca" y el peruano "Central" quedaron en el tercero y quinto puesto, respectivamente.

1.- "ElevenMadisonPark", Nueva York. Mejor Restaurante de Norteamérica.



2.- "Osteria Francescana", Módena (Italia).



3.- "Celler de Can Roca", Gerona (España).



4.- "Mirazur", Menton (Francia).



5.- "Central", Lima. Mejor restaurante de Sudamérica.



6.- "Asador Etxebarri", Axpe (España).



7.- "Gaggan", Bangkok. Mejor restaurante de Asia.



8.- "Maido", Lima.



9.- "Mugaritz", San Sebastián (España).



10.- "Steirereck", Viena.



11.- "Blue Hill at Stone Barns", Nueva York. Premio Lavazza al mejor ascenso (subió del puesto 37 al 11).



12.- "L'Arpége", París.



13.- "Alain Ducasse au Plaza Athénée", París.



14.- "Restaurant André", Singapur.



15.- "Piazza Duomo", Alba (Italia).



16.- "D.O.M.", Sao Paulo (Brasil).



17.- "Le Bernardin", Nueva York.



18.- "Narisawa", Tokio.



19.- "Geranium", Copenhague.



20.- "Pujol", Ciudad de México.



21.- "Alinea", Chicago (Estados Unidos).



22.- "Quintonil", Ciudad de México.



23.- "White Rabbit", Moscú.



24.- "Amber", Hong Komg (China).



25.- "Tickets", Barcelona (España).



26.- "The Clove Club", Londres.



27.- "The Ledbury", Londres.



28.- "Nahm", Bangkok.



29.- "Le Calandre", Rubano (Italia).



30.- "Arzak", San Sebastián (España).



31.- "Pavillon Ledoyen", París.



32.- "Attica, Melbourne (Australia). Mejor restaurante en Australasia.



33.- "Astrid y Gastón", Lima.



34.- "De Librije", Zwolle (Holanda).



35.- "Septime", París. Premio a la sostenibilidad responsable.



36.- "Dinner", Londres.



37.- "Saison", San Francisco (Estados Unidos).



38.- "Azurmendi", Larrabetzu (España).



39.- "Relae", Copenhague.



40.- "Cosme", Nueva York.



41.- "Ultraviolet", Shangái (China).



42.- "Boragó", Santiago de Chile.



43.- "Reale", Castel di Sangro (Italia).



44.- "Brae", Birregurra (Australia).



45.- "Den", Tokio.



46.- "L'Astrance", París.



47.- "Vendôme", Colonia (Alemania).



48.- "Tim Raue", Berlín.



49.- "Tegui", Buenos Aires.



50.- "Hof van Cleve", Kruishouten (Bélgica). EFE