¿Qué es y para qué servirá el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición?

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición se incluyó en el Acuerdo Final de Paz con las Farc e integra diferentes mecanismos judiciales y extra judiciales, que buscan la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en este sistema y contribuir a garantizar la convivencia, reconciliación y la no repetición del conflicto.

Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición es el resultado de más de 25.000 propuestas sobre el punto de “Víctimas” que llegaron a la Mesa de Conversaciones y de los aportes de las 60 víctimas que viajaron a La Habana para hablar con las dos delegaciones, así como de las observaciones y sugerencias de los sectores del No tras el plebiscito.

1. Creación:

- El fin del conflicto constituye una oportunidad única para satisfacer uno de los mayores deseos de la sociedad colombiana y de las víctimas en particular: que se esclarezca y conozca la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto.

- Como producto del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, se pondrá en marcha la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, que entrará a funcionar una vez sean escogidos los comisionados y se disponga todo lo necesario

2. Objetivos:

- Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado.

- Promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas; de responsabilidad de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado; y de toda la sociedad de lo que sucedió.

- Promover la convivencia en los territorios, mediante una ambiente de diálogo y la creación de espacios para oír las diferentes voces.

3. Criterios orientadores:

El trabajo de la Comisión: - Estará centrado en las víctimas del conflicto y buscará asegurar su dignificación y contribuir a la satisfacción de su derecho la verdad.

- Será un mecanismo imparcial e independiente, de carácter transitorio.

- Deberá contar con un proceso de participación amplia y pluralista.

- Será una entidad de nivel nacional, pero con enfoque territorial.

- Tendrá un enfoque diferencial y de género.

- Será un mecanismo de carácter extra-judicial.

4. Mandato:

La Comisión tendrá como mandato esclarecer y promover el reconocimiento de:

- Las prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar con ocasión del conflicto.

- Las responsabilidades colectivas por estas prácticas y hechos.

- El impacto humano y social del conflicto en la sociedad y en las diferentes poblaciones.

- El impacto del conflicto en el ejercicio de la política y en el funcionamiento de la democracia.

- El contexto histórico, los orígenes y múltiples causas del conflicto armado.

- Los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto

5. Se contará el periodo del conflicto:

La Comisión tendrá como ámbito temporal el período del conflicto, pero debido a lo amplio de este periodo podrá establecer estrategias de priorización en sus investigaciones y análisis.

6. Funciones

- Investigar sobre todos los elementos del mandato.

- Crear espacios en los ámbitos nacional, regional y territorial, en especial audiencias públicas, con el fin de escuchar las diferentes voces y de promover la participación de los diferentes sectores de la sociedad, incluyendo de quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto.

- Elaborar un informe final.

- Implementar una estrategia de difusión, pedagogía y relacionamiento activo.

- Asegurar la transversalidad del enfoque de género en todo el ámbito de trabajo de la Comisión.

- Rendir cuentas de manera periódica sobre las actividades y gestiones desarrolladas para el cumplimiento de sus funciones.

7. Duración:

La Comisión tendrá una duración de tres años, con un periodo anterior de preparación de seis meses.

8. Escogencia de los comisionados:

- Serán 11 comisionados que se podrán postular de manera amplia y pluralista, asegurando la participación de todos los sectores de la sociedad. El procedimiento para la postulación y la selección la definirá el Comité de Escogencia.

- Los comisionados serán escogidos por un Comité de escogencia legítimo, imparcial e independiente, que además deberá escoger otros altos funcionarios del Sistema Integral, como los magistrados de la JEP.

9. Compromisos de contribución al esclarecimiento

Tanto el Gobierno Nacional, como las FARC-EP se comprometen a contribuir decididamente en el proceso de esclarecimiento de la verdad y a reconocer sus respectivas responsabilidades.

10. Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión Se creará un Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones que formule la Comisión.

11. Sistema integral

- La Comisión y la Unidad hacen parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición acordado en la Mesa para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz.

- La Comisión y la Unidad no pueden entenderse aisladas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, pues todos los componentes del Sistema buscan satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, además de contribuir a garantizar a los colombianos y las colombianas la no repetición del conflicto.

-La integralidad del Sistema se garantizará a través de relaciones de condicionalidad entre los componentes y requisitos para mantener los tratamientos especiales de justicia. Para la Comisión, la integralidad se materializa en tanto quienes reciban tratamientos especiales en la JEP deberán contribuir a la verdad participando en los espacios que ponga en marcha. Por su parte, para la Unidad se refiere a la participación en las medidas correspondientes para lograr la búsqueda, localización y recuperación de las personas desaparecidas.

Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado

La unidad es la respuesta a la masividad de las desapariciones ocurridas en el conflicto armado por diferentes razones. Dentro del universo de personas que serán objeto de la Unidad, se incluyen tanto personas víctimas de delitos como la desaparición forzada y el secuestro, hasta otras que no hayan sido víctimas de ningún delito, pero cuyo paradero se desconoce, siempre y cuando sean desapariciones ocurridas en el contexto y en razón del conflicto armado.

La Unidad tiene por objeto dirigir, coordinar, y contribuir a la implementación de las acciones humanitarias de búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la recuperación, identificación y entrega digna de restos, y así contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Para ello, diseñará planes nacionales y planes territoriales de búsqueda y podrá recibir y solicitar información de distintas fuentes, donde se incluyen entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil.

La Unidad es de carácter humanitario y extrajudicial, es decir que la búsqueda de personas que realiza no tiene fines judiciales, ni de atribución de responsabilidades penales.

No obstante, la Unidad contribuirá con la justicia al garantizar que los informes técnico-forenses y los elementos materiales asociados al cadáver puedan tener valor probatorio en lo judicial.

La Unidad tendrá un director que será escogido por el Comité de Escogencia y contará con un Consejo Asesor, conformado por entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil.

Comité de Escogencia

El Comité de Escogencia de carácter independiente e imparcial, será el encargado de elegir a los altos funcionarios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, entre ellos, los comisionados de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad; el director de la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas; los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otros.

Está compuesto por cinco personas designadas por el Secretario General de Naciones Unidas, el Sistema de Universidades del Estado, La Corte Europea de Derechos Humanos, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Centro Internacional de Justicia Transicional –ICTJ.

Respectivamente, estas entidades designaron a: Diego García-Sayán, Claudia Vaca, Álvaro Gil Robles, Francisco Acuña y Juan E. Méndez.

Los miembros del Comité fijaran su reglamento y el procedimiento para la convocatoria amplia y participativa y el procedimiento para la selección de los funcionarios del Sistema que, en todo caso, será de 4/5 bajo un mecanismo que promueva el consenso.

El Comité ya fue instalado, y tendrán seis meses a partir de la primera sesión que se dé luego de la entrada en vigencia del decreto que lo regula.