MSF: "No hay efecto llamada de las ONG" por los rescates en el Mediterráneo

Redacción Internacional, 5 abr (EFE).- "No hay efecto llamada de las ONG" por el rescate de migrantes en el Mediterráneo central, mantiene Hernán del Valle, jefe de Incidencia Política de la organización no gubernamental más activa en la zona, Médicos Sin Fronteras (MSF).

Para este responsable de MSF, es Europa la que, cegada por la idea de evitar los flujos migratorios, aplica políticas que "lamentablemente están creando las condiciones para que negocios como el contrabando de personas" sigan funcionando.

En entrevista con Efe, Del Valle reacciona a la queja de la agencia guardafronteras europea Frontex de que la mayor capacidad de rescate en el Mediterráneo central ha permitido a los traficantes usar botes de peor calidad y con más personas a bordo y mantener un tráfico importante incluso durante el invierno.

Los botes "siempre han estado sobrecargados", su calidad "siempre ha sido bastante precaria" y la cantidad de gente a bordo "es la misma", replica Del Valle.

Frontex ha pedido una acción "concertada" con las ONG para acabar con las mafias migratorias y el responsable de MSF asegura que aún están esperando una respuesta a una carta solicitando reunirse enviada a la agencia europea hace un par de meses.

En todo caso, matiza, las ONG no tienen "un mandato de control de fronteras ni de perseguir a mafias".

"Nuestra misión está limitada al rescate en el Mediterráneo. Nosotros estamos allí para salvar vidas de gente que ya venía y continúa haciéndolo", concreta.

En MSF no se tiene "ni contacto ni trabajamos juntos ni intercambiamos ningún tipo de información con traficantes (...). No apoyamos ni hacemos la vista gorda a un negocio que se aprovecha de la desesperación" pero "no es nuestra misión como oenegés estar intentando controlar ese negocio", incide.

Del Valle se pregunta si las quejas de Frontex responden a un intento de "quitar de en medio" a las oenegés: "desacreditar la labor que estamos haciendo les vendría quizás bien porque esto (el drama migratorio) tendría menos visibilidad", afirma.

Tras el cierre de la ruta de los Balcanes a los refugiados, fundamentalmente sirios, que llegaban a la UE desde Turquía, el mayor flujo migratorio se desplazó en 2016 a Italia, que recibió ese año casi 182.000 migrantes.

El tráfico en la ruta mediterránea más larga y peligrosa, entre Libia e Italia, no se redujo en invierno: en el primer trimestre de 2017, Interior registró 24.280 llegadas, la mayoría de gambianos, nigerianos y bangladeshíes.

Según Frontex, los traficantes "saben que (los inmigrantes) serán interceptados" y los dejan a la deriva cuando abandonan aguas libias.

Frontex amplió su mandato en octubre pasado -tiene desplegados una media mensual de 17 botes o buques patrulleros, 4 aviones y 2 helicópteros- y se implicó en un programa de formación de la guardia costera libia.

Una fuente de Frontex admitió a Efe que conocen casos de guardacostas libios implicados en el tráfico.

"No podemos ni confirmar ni desmentir en qué está involucrada la guardia costera libia. Todas nuestras operaciones de rescate son fuera de las 12 millas náuticas de las aguas territoriales de Libia", dice Del Valle.

MSF ha llegado a tener tres barcos en el mar: este invierno operó con Aquarius y ahora incorpora la nave Prudence.

Desde que comenzó sus operaciones en abril de 2015, MSF ha rescatado o ayudado en el rescate de unas 60.000 personas.

En total, según ACNUR, las ONG que operan en el Mediterráneo central intervinieron en 2016 en el 26 % de las operaciones de rescate en el mar, el doble que el año anterior. La mayoría de los rescates los sigue haciendo la Marina italiana.

"Empezamos a hacer esto en el vacío de Mare Nostrum", la operación italiana de rescate, recuerda Del Valle.

Las oenegés "están llenando un vacío que les pertenece a los Estados y nada nos gustaría más que poder retirarnos o, aún mejor, que la gente tuviera otras vías legales de buscar asilo sin tener que arriesgar la vida en el Mediterráneo", demanda.

Mientras tanto, MSF ya opera en Libia, en sus centros de detención, y se propone "ir hacia atrás en la ruta" que hacen los migrantes desde el África subsahariana.

Del Valle describe como "horrorosa" la situación en los centros de detención en Libia y advierte a Europa contra su idea de "cooperar con Libia para detener a la gente allí".

"Libia definitivamente es parte del problema hoy, no parte de la solución", asevera.