Tribunal turco prohíbe a partido prokurdo canción contra reforma presidencial

Un tribunal turco prohibió al izquierdista y prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) que use su canción de campaña para pedir el "no" en el referendo del 16 de abril sobre la creación de un sistema presidencial en Turquía, informó hoy la cadena OdaTV.

Según el tribunal, dicha canción "viola la Constitución actual, es racista, separatista e incita al odio" por las frases: "No, no a una bandera; no, no a una nación; no a una lengua".

Esa corte declaró el pasado día 1 que el HDP no podrá usar la canción "Bejin Na" ("Di no", en kurdo) durante lo que queda de campaña.

El partido HDP apoya el "no" al cambio constitucional impulsado por el gubernamental islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), que podría convertir Turquía en un sistema presidencialista en el que el jefe del Estado concentre todo el poder ejecutivo.

Numerosos diputados del HDP, incluidos sus dos líderes, han sido detenidos acusados de vínculos con el grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK)

El HDP y el también opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP, socialdemócrata) están en contra de la reforma presidencial que otorgaría el poder ejecutivo al actual presidente y gran promotor de la reforma, Recep Tayyip Erdogan.

Ambas formaciones han denunciado que las campañas a favor del "no" apenas tienen espacio en los medios de comunicación.

Pese a ello, el "no" a la reforma constitucional estaría ligeramente por delante del "sí", según varias encuestas.

El opositor Movimiento Nacionalista (MHP, ultranacionalista) apoya el "sí" del AKP en el referéndum constitucional, aunque parte de sus diputados y electorado, como la legisladora Meral Aksener, rechazan el sistema presidencialista.

Precisamente hoy ha sido detenido el abogado de Aksener por presuntos vínculos con la organización del clérigo islamista Fethullah Gülen, a quién Ankara acusa de estar detrás del golpe de Estado del 15 de julio, informó la cadena CNNTürk.