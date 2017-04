Marcha de protesta frente al Consejo Europeo por el ataque químico de Siria

Un grupo de activistas del grupo "The Syria Campaign" se concentró hoy frente al Consejo Europeo en Bruselas en protesta contra los crímenes de guerra en Siria, en particular por el último supuesto ataque químico de ayer en Idlib.

El portavoz de la organización, Mohammed Abdullah, indicó en declaraciones a Efe que el motivo de la concentración es "decirles a los líderes mundiales que dejen de taparse la nariz ante los crímenes de guerra en Siria".

Los organizadores repartieron pinzas y folletos con el lema de la campaña, "Breathe easy. Get Peg" (Respira relajado. Coge una pinza) en los que aparecía el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, con una pinza en la nariz.

"Hemos querido utilizar el humor negro para atraer la atención de los políticos y la gente. Queremos que nadie se tape la nariz ante los crímenes en Siria", reiteró el portavoz sirio.

Abdullah condenó el último supuesto ataque químico acaecido ayer en Idlib, ya que él mismo fue testigo y víctima de la misma situación en agosto de 2013 en Ghouta, cerca de Damasco. "El ataque de ayer con gas sarín me ha producido un 'déjà vu' después de cuatro años", recordó.

El activista pidió compromiso para evitar este tipo de situaciones, y por ello su campaña trata de "presionar a los líderes mundiales", ya que están convencidos de que "pueden hacer más".

"Estoy seguro de que si los políticos se cuestionaran si han hecho todo lo posible por la situación de Siria, la respuesta sería no", agregó.