Paola Núñez salta de las telenovelas a la serie de televisión "The Son"

Los Ángeles (EEUU), 5 abr (EFE).- La mexicana Paola Núñez, conocida por su participación en las telenovelas "Amor en custodia" y "Reina de corazones", saltó a la televisión estadounidense con "The Son", la nueva serie del canal AMC, que analiza las relaciones entre EE.UU. y México a través de los ojos de tres generaciones.

"Lo que más me atrajo fue poder hacer una serie que tenía que ver conmigo, con mis raíces y con mi historia", explicó la actriz de 38 años, nacida en Tecate (Baja California), quien celebra que con esta historia el público "podrá entender y recordar los orígenes de la relación política actual entre EE.UU. y México", producto, en su opinión, de un "antagonismo que ha venido añejándose".

"No puede ser que en nuestra sociedad siga ocurriendo lo mismo que 150 años atrás, en cuanto a vivir con racismo, odio y segregación", apuntó Núñez, quien lamenta que todas esas características formen parte de "la naturaleza humana".

"Para mí", indicó la protagonista de la película "El más buscado", "la bondad se mama de los padres".

"Tenemos ese instinto de aniquilar al que odiamos y al que no entendemos. Por eso hay tanto racismo, porque la gente teme lo que no conoce. Cuando controlemos eso, vislumbraremos un futuro más amoroso. Solo podemos tratar de controlarlo, no se puede erradicar", manifestó Núñez.

La serie, basada en el superventas de Philipp Meyer, narra las vicisitudes de una familia, los McCullough, a lo largo de tres generaciones y 150 años. La figura principal de los McCullough es el patriarca Eli (Pierce Brosnan), un hombre que, tras forjar un imperio en Texas gracias a la ganadería y el petróleo, deja atrás su inocencia para convertirse en un despiadado asesino.

Sin embargo, esa vida, repleta de riqueza y privilegios, también llena de consecuencias a sus familiares y aliados.

"El autor de la novela parte de una premisa dura, y es que la naturaleza humana es salvaje y brutal. Existe la ley del más fuerte", analizó Núñez, que encarna en la ficción a María, la hija mayor del personaje interpretado por el español Carlos Bardem, el patriarca de los García, la familia rival de los McCullough.

María se niega a seguir el camino que su familia había marcado para ella, y en vez de continuar ese legado, decide marcharse a estudiar a Nueva York y abrazar un estilo de vida bohemio.

Cuando se ve obligada a regresar a Texas, comprobará que el escenario del que se alejó años atrás no ha hecho más que empeorar, al mismo tiempo que vuelve a acercarse a Pete, el hijo más pequeño de Eli, su mejor amigo de la infancia y su alma gemela.

"Se veía en un futuro que no le gustaba. No quería vivir en un rancho de Texas. Pero vuelve junto a su familia y ve que la atmósfera de racismo es peor aún, que el odio ha crecido más y que el racismo hacia los mexicanos sigue siendo el mismo", declaró la intérprete.

"The Son", que se estrena este sábado en EE.UU., supone el regreso de Brosnan a la televisión más de tres décadas después de "Remington Steele", liderando un reparto donde también aparecen Jacob Lofland, Henry Garrett y Zahn McClarnon.

Para Núñez, en cambio, esta primera temporada de diez capítulos será su tarjeta de presentación no solo en EE.UU., sino ante una audiencia global, y la intérprete asegura estar "muy orgullosa" de su trabajo en la serie, a la que llegó tras varias audiciones una vez que decidió fijar su residencia en Los Ángeles.

El rodaje, de cinco meses, tuvo lugar en Austin el año pasado y concluyó en octubre, una época de la que guarda uno de sus recuerdos más felices.

"Uno de los últimos días nos fuimos a comer a un japonés con Brosnan y nos quedamos tomando sake y compartiendo anécdotas de sus días como James Bond. Creo que es algo que no olvidaré nunca", concluyó.