Studio+, de series para móviles, compra la trama de ciencia ficción Miss 2059

Studio+, la primera aplicación desarrollada por el grupo francés Vivendi de series cortas para teléfonos móviles compró hoy el contenido de ciencia ficción "Miss 2059" de la productora Keshet International, en un acuerdo alcanzado en la Feria de contenido de televisión MIPTV.

"Miss 2059", nominada a los premios Streamy por la Academia Internacional de Televisión Web, es un trama intergaláctica de ciencia ficción sobre la reina de la belleza de la Tierra, que es elegida por error para representar a la Humanidad en un torneo galáctico a vida o muerte.

La serie consta de 12 episodios de 10 minutos cada uno de ellos, uno de los formatos habituales de estas series de nuevos contenidos hechos específicamente para ser vistos en teléfonos inteligentes.

"Miss 2059" está protagonizada por Anna Akana, que cuenta con 1,4 millones de suscriptores en su canal de YouTube y ha trabajado en series como "The Foster" o "Search Bar", junto a Nikki Sooho ("The Lovely Bones" y "Pretty Little Liars") y Hartley Sawyer ("The Young and The Restless")

Studio+ indicó, a través de su vicepresidenta internacional de compras para plataformas bajo demanda, Aline Marrache-Tesseraud, que están "encantados de iniciar esta colaboración" con la israelí Keshet International y de "participar con una compañía internacional tan dinámica en el campo digital".

La presidenta de distribución de Keshet, Keren Shahar, también mostró su satisfacción por la elección de Studio+ de esta serie de "medio formato".