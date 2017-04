"Eleven Madison Park", mejor restaurante del mundo y el Celler el tercero

El restaurante neoyorquino "Eleven madison Park", de Daniel Humm, se alzó hoy al primer puesto de la lista de 50 mejores del mundo que elabora la revista Restaurant, mientras que el español "El Celler de Can Roca" se quedó en tercera posición.

El italiano "Osteria Francescana", de Massimo Bottura, perdió el número uno y bajó una posición, quedando segundo, al igual que el peruano "Central", de Virgilio Martínez, que descendió del cuarto al quinto puesto.

El francés "Mirazur", de Mauro Colagreco, escaló del sexto al cuarto lugar.

"Asador Etxabarri", en Axpe (España), escaló una posición, a la sexta, seguido de "Gaggan", en Bangkok; "Maido", en Lima (que mejora cinco puestos); y "Mugaritz", en San Sebastián (España), que bajó del séptimo lugar que ocupó el año pasado al noveno.

Cerró el 'top ten' el restaurante austríaco "Steirereck", en Viena.

Los españoles "Tickets", "Arzak" y "Azurmendi" ocuparon los puestos 25, 30 y 38, respectivamente; el brasileño "D.O.M.", el 16; el mexicano "Pujol", el 20; su compatriota "Quintanil", el 22; el peruano "Astrid y Gastón", el 33;, y "Boragó", de Santiago de Chile, el 42, según la lista de este año.

Por otro lado, el peruano Martínez se llevó el premio "Chef Choice Award 2017", patrocinado por Esrella Damm, y su local "Central" el de mejor restaurante de Sudamérica.

"El Celler de Can Roca", de los hermanos Roca, mereció el galardón "The Ferrari Trento Art of Hospitality 2017.

La revista británica "Restaurant" realiza anualmente la elección de los mejores restaurante del mundo a través de un sondeo entre chefs, restaurantes, gourmets y críticos.