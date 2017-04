El Arsenal se lleva el derbi ante el West Ham y sueña con la Champions

El Arsenal puso fin a una racha de tres partidos sin ganar en la Premier League y goleó este miércoles al West Ham en el derbi de Londres (3-0) para recortar diferencias con los puestos que dan acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones.

Los tantos del alemán Mesut Özil (m.58) -autor, además, de una asistencia-, del inglés Theo Walcott (m.68) y del francés Olivier Giroud (m.83) rompieron la férrea defensa del conjunto de Slaven Bilic, que se presentó en el Emirates Stadium con la premisa de romper una racha de seis encuentros consecutivos sin conocer la victoria -4 derrotas y 2 empates-.

'Gunners' y 'Hammers' se midieron en el norte de la capital en un duelo de necesitados. Los de Arsene Wenger llegaban en sexta posición, a siete puntos de los puestos de Champions League, y con las incertidumbre constante sobre la continuidad o no del veterano preparador francés, que termina contrato a final de temporada.

Por su parte, el West Ham, en una campaña en la que el objetivo era asentarse entre los 'grandes' después del buen hacer del curso pasado y el cambio de estadio, flirtea con los puestos de descenso y podría prescindir pronto del cuestionado técnico Bilic.

Tres fueron las cambios que presentó el Arsenal este miércoles en el once con respecto al empate 2-2 del pasado domingo con el Manchester City: dos por lesión y uno por decisión técnica.

El argentino Emiliano Martínez, en su primer partido en Premier desde 2014, ocupó la portería tras las lesiones de Petr Cech y David Ospina. Además, Gabriel ingresó por Koscielny -aquejado de un problema en el tendón de Aquiles- y Elneny lo hizo por Coquelin.

Arrancaron mejor los de casa, que en la primera mitad dispusieron de ocasiones de sobra para inaugurar el electrónico. Primero fue Walcott el que no acertó a batir a Randolph tras una buena triangulación con Bellerín, y más tarde Welbeck el que marró una oportunidad clara al no acertar a rematar desde el área pequeña un preciso centro de Alexis.

No había noticias de los del este de Londres, que apenas tuvieron protagonismo en campo visitante. Inexplicablemente, el marcador no se movió en los primeros 45 minutos, en los que el propio Walcott, poco acertado de cara portería, y Elneny no acertaron a batir al guardameta del United.

A los 13 minutos de la reanudación, fue Özil, uno de los futbolistas más criticados por la grada 'Gunner' este curso, el que logró poner el partido de cara para los suyos al aprovechar una mala salida de balón y soltar un disparo desde la frontal que no tocó en nadie y se coló por el palo derecho de Randolph.

Diez minutos más tarde, y con los 'Hammers' todavía anestesiados por el gol del mediapunta alemán, Walcott dejó el duelo visto para sentencia: el '14', llegando desde atrás, recibió un preciso servicio desde la izquierda de Özil y colocó la pelota en el fondo de las mallas.

Con el encuentro en el bolsillo para los de Wenger, el francés Giroud, quien había ingresado poco antes por Welbeck, completó la goleada con un tanto de bella factura: el punta recibió escorado en el área y soltó un zurdazo que se fue cerrado y superó por alto a un Randolph que no pudo hacer nada.

No hubo tiempo para más en el norte de Londres y el Arsenal se llevó una victoria balsámica que permite, al menos temporalmente, aparcar las críticas y los rumores y que lo acerca a los puestos de Champions.