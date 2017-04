Lorenzo: "Será todo nuevo para mí; no tengo ninguna referencia"

El español Jorge Lorenzo (Ducati) ha afirmado en vísperas del Gran Premio de Argentina de MotoGP, que este fin de semana se disputa en el circuito de Termas de Río Hondo, que nunca ha rodado en este trazado con la Ducati y que todo "será nuevo" para él porque no tiene "ninguna referencia".

"El Mundial no empezó en Catar como hubiéramos querido, pero hay que pasar página y pensar en la próxima carrera. Ya tengo ganas de que empiece el Gran Premio de Argentina para poder seguir acumulando kilómetros y experiencia con la Ducati", afirma el mallorquín en declaraciones que difunde el equipo.

"A pesar de que es un circuito donde he sufrido los últimos años, este es un trazado especial. El año pasado las Ducati tuvieron un gran rendimiento y creo que voy a dar un paso hacia adelante", agrega.

"Tenemos que estar centrados y empezar a trabajar con unos reglajes que nos permitan ir rápido lo antes posible porque en Argentina no he rodado nunca con la Ducati. Será todo nuevo para mí; no tengo ninguna referencia", comenta el tricampeón del mundo de MotoGP (2010, 2012 y 2015).