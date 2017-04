Padre de nueve hijos sobrevivió a la avalancha y luego murió en un albergue

Su hermano, en medio del llanto, recuerda que hasta hace 24 horas había alegría en la familia, pues a pesar de las pérdidas materiales, habían logrado sobrevivir en perfecto estado de salud a la avalancha.

"Esto no me lo creo imagínese usted sobrevivir a semejante tragedia y luego morirse así no más, quedaron nueve sobrinos huérfanos, el mayor de 16 años y el menor un bebe de brazos (...) Esta mañana hable con él y estaba bien y mire, me acaban de llamar a decirme que murió de un infarto", relató a los micrófonos de Caracol Radio.

Manifiesta, además, que las ayudas, aunque han llegado, son insuficientes y que no hubo como atender la emergencia cardiovascular que sufrió su hermano.

En las últimas horas, varios equipos de la ONG Médicos sin Fronteras arribaron a Mocoa para ayudar en las labores de rescate y atención de los heridos.