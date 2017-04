“Diego Palacio no reconoce delito alguno porque nunca lo cometió”: Uribe

El expresidente y senador, Álvaro Uribe, lanzó fuertes críticas en contra del secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, Néstor Raúl Correa, por considerar que le está mintiendo al país al hacer afirmaciones falsas y endilgándoselas al exministro Diego Palacio.

“En múltiples conversaciones que he tenido con el doctor Palacio y la solicitud que él hizo a la JEP, siempre ha confirmado que no cometió delito alguno. En la carta, él no habla sobre un delito que haya cometido porque sencillamente dice que la Corte Suprema lo condenó a él y que por eso se somete para buscar su libertad”.

Uribe aseguró que Diego Palacio nunca admitió haber cometido delito alguno en la solicitud que hizo ante la JEP para someterse a ese nuevo tribunal.

“A él lo condenaron injustamente con base en una autoincriminación de Yidis Medina, no le permitieron contradecir esa autoincriminación y le han negado todos los recursos. Diego Palacio, ante tanta injusticia, se somete a la JEP, pero lo que está diciendo el señor Néstor Raúl Correa es mentira”.

Entre tanto, el exministro Álvaro Leyva aseguró que la intención de Diego Palacio es someterse a la JEP para recobrar su libertad y demostrar su inocencia. También aclaró que en esa carta de solicitud nunca aceptó el delito de cohecho.